Binance tự bỏ tiền túi bù vụ hack kỷ lục, khôi phục rút Bitcoin sau cú sốc 6,3 tỷ USD

Sau vụ tấn công khiến 6,3 tỷ USD token bị đánh cắp, Binance cho biết đã dùng tiền của công ty mua lại khoảng 6 tỷ USD tài sản thay thế, tương đương 95% thiệt hại. Sàn giao dịch lớn nhất thế giới cũng bắt đầu mở lại chức năng rút Bitcoin từ ngày 1/11.

Sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance đã bắt đầu khôi phục hoạt động rút Bitcoin sau vụ tấn công mạng khiến lượng token trị giá 6,3 tỷ USD bị đánh cắp. Đáng chú ý, thay vì để khách hàng gánh thiệt hại, Binance tuyên bố tự dùng nguồn lực tài chính của công ty để mua token thay thế, đến nay đã bù đắp khoảng 95% số tài sản bị lấy cắp.

Ngày 1/11, Binance thông báo đã mở lại chức năng rút Bitcoin và sẽ lần lượt khôi phục giao dịch rút các tài sản số khác theo từng giai đoạn. Động thái này diễn ra sau khi sàn giao dịch hoàn tất việc bù đắp phần lớn số token bị đánh cắp trong vụ tấn công được đánh giá là một trong những vụ trộm tài sản kỹ thuật số lớn nhất lịch sử.

Vụ việc khiến lượng tiền số trị giá khoảng 6,3 tỷ USD bị lấy cắp khỏi nền tảng Binance. Theo thông báo của sàn, công ty đã sử dụng tiền của chính mình để mua token thay thế, qua đó bù đắp khoảng 6 tỷ USD, tương đương 95% tổng giá trị tài sản bị đánh cắp.

Khoản 5% còn lại gồm những tài sản có thanh khoản thấp hơn, khó tìm mua đủ số lượng cần thiết trong thời gian ngắn. Binance cho biết việc bổ sung số token này có thể mất thêm thời gian.

Ngay sau 6h00 GMT (13h00 theo giờ VN) ngày 1/11, sàn giao dịch đăng thông báo trên trang trạng thái, xác nhận kế hoạch mở lại hoạt động rút tiền đã bắt đầu. Trong giai đoạn đầu, 15 loại tài sản tiền số được hỗ trợ, bao gồm Bitcoin, Ether, XRP và Dogecoin.

FBI xác định nhóm tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công

Vụ đánh cắp tài sản quy mô lớn này được FBI xác định có liên quan đến Triều Tiên. Cơ quan điều tra Mỹ ngày 31/10 cho biết nhóm tin tặc Triều Tiên, mang tên TraderTraitor, chịu trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Bình Nhưỡng nhiều năm qua bác bỏ cáo buộc sử dụng các nhóm tin tặc có liên hệ với nhà nước để tiến hành hoạt động gián điệp, đánh cắp tài sản và tạo nguồn thu. Phái đoàn Triều Tiên tại Geneva và Đại sứ quán nước này ở Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Theo FBI, lực lượng thực thi pháp luật đã phát hiện các thành viên của nhóm TraderTraitor chuyển đổi tài sản đánh cắp sang đồng Ether. Cơ quan này dự đoán số tiền tiếp tục bị tẩu tán thông qua các công nghệ và phương thức liên quan.

Theo các công ty phân tích blockchain của Mỹ là TRM Labs và Chainalysis, phần lớn số tài sản bị đánh cắp đã bị lấy đi trong khoảng 20 phút, bắt đầu vào cuối ngày thứ Năm. Phương thức tấn công có nhiều điểm tương đồng với những vụ xâm nhập quy mô lớn trước đây từng bị quy trách nhiệm cho các nhóm tin tặc Triều Tiên.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/10 cho biết Washington vẫn chưa chắc chắn về vai trò của Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi chưa biết liệu có phải Triều Tiên hay không. Nhưng nếu đúng là như vậy, chúng tôi sẽ trao đổi với Triều Tiên về việc này”, ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Bảy, theo đoạn video được tài khoản của Nhà Trắng đăng tải trên mạng xã hội X.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh các vụ trộm tiền số liên tiếp gây thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp này. Theo các nhà nghiên cứu tại TRM Labs, riêng năm ngoái, tin tặc đã đánh cắp lượng tiền mã hóa trị giá 2,9 tỷ USD trong gần 150 vụ tấn công.

Binance cam kết tự gánh toàn bộ thiệt hại tài chính

Ngay sau vụ việc, Binance phối hợp với các đối tác trong ngành để phong tỏa một phần tài sản bị ảnh hưởng. Theo thông báo của sàn, đến ngày 31/10, các bên đã xác định được khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan.

Binance nhiều lần khẳng định sẽ tự chịu trách nhiệm về tác động tài chính từ vụ tấn công, thay vì chuyển khoản lỗ sang khách hàng. Sàn cho biết đã dành riêng khoảng 6,34 tỷ USD từ nguồn tiền của công ty để bù đắp thiệt hại.

Số tiền được sử dụng để mua token thay thế đến từ nhiều nguồn, trong đó có Quỹ Bảo vệ tài sản người dùng (SAFU) trị giá 1 tỷ USD của Binance. Đây là quỹ dự trữ bằng Bitcoin được sàn thiết lập nhằm bảo vệ khách hàng trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh.

Ngoài ra, Binance còn sử dụng một phần Quỹ Bảo hiểm giao dịch hợp đồng tương lai và ngân quỹ doanh nghiệp để mua lại số tài sản bị đánh cắp.

Đồng giám đốc điều hành Binance Yi He ngày 31/10 cho biết công ty sẽ sử dụng 50% nguồn tiền trong quỹ SAFU. Tuy nhiên, sàn cam kết bổ sung trở lại để đưa quy mô quỹ về mức khoảng 1 tỷ USD.

Đồng CEO còn lại, ông Richard Teng, mô tả vụ xâm nhập là một cuộc tấn công phức tạp, liên quan đến một máy tính xách tay bị xâm phạm và phần mềm độc hại được thiết kế để xóa dấu vết hoạt động. Điều này khiến quá trình truy vết và điều tra vụ việc trở nên khó khăn hơn.

Giá nhiều đồng tiền số đã giảm trong ngày 31/10, trong lúc Binance tìm cách trấn an khách hàng rằng tài sản của họ vẫn được bảo đảm sau vụ tấn công.

Được thành lập tại Trung Quốc, Binance hiện là sàn giao dịch cho phép người dùng mua, bán và trao đổi tài sản kỹ thuật số. Nền tảng này có khoảng 335 triệu tài khoản đăng ký trên toàn cầu và quản lý lượng tài sản lưu ký khoảng 162,8 tỷ USD, theo báo cáo thường niên năm 2025.

Việc Binance nhanh chóng sử dụng nguồn lực tài chính của mình để mua lại phần lớn số token bị đánh cắp, đồng thời khôi phục hoạt động rút tiền, được xem là bước đi quan trọng nhằm trấn an khách hàng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, vụ việc cũng một lần nữa cho thấy quy mô thiệt hại mà các cuộc tấn công mạng có thể gây ra đối với những nền tảng giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.

Theo CNA