Kinh tế Mỹ dưới thời ông Trump: Lời hứa nào thành hiện thực, lời hứa nào còn dang dở?

Hai năm sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã hoàn thành một số cam kết như chứng khoán tăng mạnh và giá trứng giảm, nhưng nhiều lời hứa về giảm chi phí sinh hoạt vẫn chưa đạt kỳ vọng, khiến mức tín nhiệm về kinh tế tiếp tục chịu áp lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra nhiều cam kết liên quan tới kinh tế khi còn đang tranh cử. Ảnh: Getty.

Hai năm sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện được một số cam kết kinh tế như chứng khoán tăng mạnh hay giá trứng hạ nhiệt. Tuy nhiên, nhiều lời hứa quan trọng khác, đặc biệt về chi phí sinh hoạt, vẫn chưa mang lại kết quả như kỳ vọng, khiến tỷ lệ ủng hộ của ông về kinh tế tiếp tục ở mức thấp.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump đưa ra hàng loạt cam kết mạnh mẽ với cử tri, từ nhanh chóng hạ giá cả sinh hoạt, giảm chi phí năng lượng cho đến thúc đẩy nền kinh tế Mỹ tăng tốc ngay sau khi trở lại Nhà Trắng.

Thông điệp này nhận được sự hưởng ứng của nhiều cử tri Mỹ, những người đã trải qua nhiều năm vật lộn với lạm phát cao dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, gần 2 năm sau khi nhậm chức, bức tranh thực tế cho thấy kết quả khá trái chiều.

Một số lời hứa đã trở thành hiện thực. Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập nhiều mức cao mới, trong khi giá trứng – từng trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt – đã giảm đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm trước đó.

Dù vậy, nhiều cam kết khác vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Chi phí sinh hoạt vẫn là áp lực đối với không ít hộ gia đình Mỹ, trong khi các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số cử tri vẫn chưa hài lòng với cách chính quyền xử lý các vấn đề kinh tế.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến ông Trump đang ở thế bất lợi trong các cuộc khảo sát về năng lực điều hành kinh tế, dù lĩnh vực này từng được xem là lợi thế lớn của ông trong chiến dịch tranh cử.

Kết quả trái chiều đó cho thấy khoảng cách giữa những cam kết mạnh mẽ trên đường đua vào Nhà Trắng và thực tế điều hành nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn là bài toán chưa dễ giải.

Giá cả sẽ giảm xuống

“Giá cả sẽ giảm xuống. Cứ chờ xem: Chúng sẽ giảm xuống, và giảm rất nhanh, không chỉ với bảo hiểm, mà với mọi thứ” Donald Trump, vận động tranh cử tại Asheville, North Carolina, ngày 14/8/2024

Kết quả: Theo Bộ Lao động Mỹ, Giá tiêu dùng đã tăng 3,7% trong năm tính đến tháng 9, cao hơn mức 3,0% vào tháng 1/2025, khi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump bắt đầu.

Giá trứng gà

Giá trứng tăng 46%. Tuyệt vời… Chúng ta sẽ giảm giá xuống rất thấp và chúng ta sẽ làm điều đó nhanh chóng Donald Trump, bài phát biểu tại Bedminster, New Jersey, ngày 15//2024

Kết quả: Theo dữ liệu của chính phủ liên bang, giá trung bình của một tá trứng gà loại A cỡ lớn đã giảm khoảng 54% trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 9/2026.

Giá năng lượng

Năng lượng sẽ giúp chúng ta phục hồi. Điều đó có nghĩa là giá xăng sẽ giảm xuống dưới 2 USD một gallon Donald Trump, CLB Kinh tế New York, ngày 5/9/20224

Kết quả: Giá xăng thông thường tính trung bình trong năm nay là 3,88 đô la/gallon, tăng so với mức 3,33 đô la/gallon năm 2024.

Giá điện dân dụng

“Dưới sự lãnh đạo của tôi, Hoa Kỳ sẽ cam kết thực hiện mục tiêu đầy tham vọng là giảm giá năng lượng và điện xuống còn một nửa, ít nhất là một nửa. Chúng tôi dự định giảm giá xuống còn một nửa trong vòng 12 tháng, tối đa là 18 tháng” Donald Trump, vận động tranh cử, Asheville, North Carolina, ngày 14/8/2024

Kết quả: Giá điện trung bình đã tăng kể từ đầu năm 2025, thay vì giảm một nửa như ông Trump từng hứa hẹn lúc tranh cử. Kết quả được Cơ quan Thông tin Năng lượng công bố.

Nhà ở

Việc giảm lãi suất thế chấp là một yếu tố quan trọng. Chúng ta sẽ đưa lãi suất xuống mức, chúng ta nghĩ, 3%, thậm chí có thể thấp hơn nữa. Donald Trump, CLB Kinh tế New York, ngày 5/9/2024

Kết quả: Lãi suất thế chấp trung bình cho khoản vay 30 năm là 7,24%, tăng so với mức 7,04% vào giữa tháng 1/2025.

Việc làm

Nếu nhìn lại 20, 25 năm trước, họ đã đánh cắp, chuyển sang Trung Quốc và Mexico, khoảng 68% ngành công nghiệp ô tô của chúng ta. Những việc làm trong ngành sản xuất. Chúng ta sẽ lấy lại tất cả. Chúng ta sẽ lấy lại tất cả, từng cái một. Donald Trump, Đại hội toàn quốc đảng Công hòa, Milwaukee, ngày 18/7/2024

Kết quả: Tháng 9 vừa qua, Mỹ có ít hơn khoảng 21.000 việc làm trong ngành sản xuất so với đầu năm 2025.

Ngân sách

Thâm hụt ngân sách khổng lồ hiện nay của chúng ta sẽ được giảm xuống gần như bằng không. Donald Trump, vận động tranh cử, Asheville, North Carolina, ngày 14/8/2024

Kết quả: Theo Bộ Tài chính Mỹ, chính phủ liên bang đã thâm hụt gần 2 nghìn tỷ USD trong năm tài chính 2026, tăng từ 1,83 nghìn tỷ USD trong năm tài chính 2024.

Thị trường chứng khoán

Chúng ta là một quốc gia mà sự thành công liên tục của thị trường chứng khoán phụ thuộc vào việc phe MAGA giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo. Donald Trump, Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa, Texas, ngày 18/5/2024

Kết quả: Chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 29% kể từ ngày 17/1/2025, ngày giao dịch cuối cùng trước khi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump bắt đầu.

Kinh tế

Cùng nhau, chúng ta sẽ bắt đầu bốn năm huy hoàng nhất trong lịch sử đất nước và khởi động thời kỳ bùng nổ kinh tế phi thường nhất mà thế giới từng chứng kiến. Donald Trump, vận động tranh cử, Pittsburgh, Pennsylvania, ngày 4/11/2024

Kết quả: Tăng trưởng GDP đạt khoảng 3% trong năm 2023 và 2024, so với 2,3% trong năm 2025 và mức trung bình 2,7% trong ba quý đầu năm 2026.

Theo CNN