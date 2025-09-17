Hai ô tô bay của hãng Xpeng đâm vào nhau khi bay tổng duyệt khai mạc Triển lãm Trường Xuân

Ngày 16/9, trong buổi tổng duyệt cho lễ khai mạc Triển lãm Hàng không Trường Xuân (Trung Quốc) sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 23/9, hai chiếc ô tô bay (eVTOL) của hãng XPeng HT Aero đã va vào nhau và rơi xuống đất.

Theo truyền thông Trung Quốc, các nhân chứng tại hiện trường cho biết ít nhất một hành khách bị thương, đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau đó, Công ty XPeng xác nhận: vào chiều ngày 16/9, khi kết thúc buổi tổng duyệt tại triển lãm hàng không Trường Xuân, hai chiếc eVTOL (Electric Vertical Takeoff and Landing - phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện) của XPeng HT Aero tham gia bay đội hình đã va chạm do khoảng cách bay không đủ an toàn. Trong đó, một chiếc đã hạ cánh bình thường, còn chiếc kia bị hư hỏng thân máy bay và bốc cháy khi hạ cánh.

XPeng HT Aero là mảng kinh doanh chuyên về eVTOL. XPeng HT Aero thuộc Tập đoàn XPeng, thành lập năm 2013, tập trung nghiên cứu phát triển các loại ô tô bay mô-đun, máy bay cánh quạt xoay nghiêng và eVTOL.

Hai chiếc eVTOL bay đội hình trước khi va vào nhau. Ảnh: Singtao.



Theo trang tin Guancha, giới chuyên môn phân tích rằng eVTOL thường hỗ trợ cả hai chế độ: lái tự động và điều khiển thủ công (từ xa). Trong chế độ bay tự động, việc quy hoạch đường bay thiếu sót hay thiết bị gặp trục trặc đều có thể dẫn tới tai nạn. Còn trong chế độ thủ công, nguy cơ lỗi thao tác của con người cũng hiện hữu.

Các chuyên gia cho rằng vụ việc này đã cho thấy tính phức tạp của môi trường vận hành kinh tế hàng không tầm thấp, đồng thời nhắc nhở toàn ngành phải hết sức thận trọng về an toàn. Có ý kiến lo ngại vụ tai nạn này có thể ảnh hưởng đến tiến độ thương mại hóa eVTOL.

XPeng HT Aero phát triển "Tàu sân bay mặt đất"

Trong khi sự chú ý đang đổ dồn vào vụ tai nạn, những đột phá gần đây của XPeng HT Aero trong lĩnh vực xe bay cũng đang thu hút sự chú ý. Đặc biệt, dự án "Tàu sân bay mặt đất" (Land Aircraft Carrier) của họ đang định hình lại tương lai của giao thông vận tải với những khái niệm sáng tạo độc đáo và khả năng công nghệ vượt trội.

Biên đội bay eVTOL của XPeng HT Aero chuẩn bị trình diễn tại Lễ khai mạc Triển lãm hàng không Trường Xuân. Ảnh: Singtao.



"Tàu sân bay mặt đất" là một chiếc xe bay thân rời được chế tạo tỉ mỉ của XPeng HT Aero, bao gồm một xe trên mặt đất (xe điện thông minh) và một xe bay (một eVTOL có thể tháo rời), tích hợp khéo léo hai chức năng di chuyển trên mặt đất và trên không. Thiết kế tinh tế này không chỉ là phương tiện đầu tiên trên thế giới có khả năng chứa chiếc xe bay trong cốp mà còn cho phép tách và kết nối lại nhanh chóng. Quá trình này có thể hoàn thành chỉ trong năm phút chỉ với một nút bấm, giúp tăng đáng kể tính dễ sử dụng và linh hoạt.

"Tàu sân bay mặt đất" sở hữu ngoại thất theo phong cách cyber-mecha với những đường nét thanh mảnh và cảm giác tương lai, tạo nên một điểm nhấn nổi bật trên đường. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là việc vận hành chiếc xe bay này trên đất liền chỉ yêu cầu bằng lái hạng C tiêu chuẩn, giúp giảm đáng kể rào cản gia nhập và cho phép nhiều người hơn tận hưởng cảm giác mạnh của xe bay.

"Tàu sân bay mặt đất". Ảnh: Eet-china.



Về mặt kỹ thuật, "Tàu sân bay trên bộ" cũng hoạt động rất tốt. Khoang lái được trang bị hệ thống điều khiển bay tiên tiến, đảm bảo sự ổn định và an toàn trong suốt chuyến bay. Hơn nữa, hệ thống quản lý pin được tối ưu hóa giúp tăng cường thời gian và hiệu suất bay. Thiết kế sáu cánh quạt, sáu trục, ống dẫn kép, cùng với sợi carbon được sử dụng trong cấu trúc chính và cánh quạt, không chỉ giảm trọng lượng của máy bay mà còn tăng cường độ bền và khả năng chống gió. Hơn nữa, thiết kế có thể gập lại để dễ dàng cất giữ đã nâng tính di động của chiếc xe bay này lên một tầm cao mới.

Theo IFeng, Eet-china