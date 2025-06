Hà Nội dự kiến chi 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về việc dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026. Theo đó, Hà Nội dự kiến sẽ chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học khối công lập và tư thục trên địa bàn, trong đó khối công lập khoảng 2.824 tỷ đồng, tư thục khoảng 239 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục ở các xã miền núi và xã thuộc bãi giữa sông Hồng, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/học sinh/ngày.

Đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các trường trên địa bàn còn lại của thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Ảnh minh họa

Hiện nay, việc tổ chức ăn bán trú tại thành phố này đang triển khai dưới hai hình thức là trường tự tổ chức nấu hoặc trường liên kết với đơn vị cung cấp suất ăn. Mức thu tiền ăn bán trú đối với loại hình công lập từ 19.000 – 50.000 đồng/học sinh/ngày, bình quân là 30.062 đồng/học sinh/ngày.

Đối với loại hình tư thục, mức thu từ 25.000 – 125.000 đồng/học sinh/ngày, bình quân là 50.827 đồng/học sinh/ngày.

UBND TP Hà Nội giải thích hỗ trợ cho cấp tiểu học do cấp này có số lượng học sinh lớn nhất so với các cấp học còn lại. Tiểu học cũng là cấp học bắt buộc học 2 buổi/ngày, do vậy các nhà trường đều tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Về cơ sở vật chất phục vụ bữa ăn bán trú, cơ bản các nhà trường đều đáp ứng được như phòng ăn, bếp ăn, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức ăn bán trú…

Bên cạnh đó, cấp tiểu học đang trong độ tuổi phát triển mạnh mẽ cả về thể chất, trí tuệ, đòi hỏi năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ nên việc tổ chức ăn bán trú cho 100% học sinh tại các nhà trường là cần thiết. Ngoài ra, học sinh được ăn trưa tại trường, phụ huynh sẽ không phải vất vả đưa đón con giữa buổi, tiết kiệm được thời gian, công sức, từ đó chuyên tâm vào công việc.

Sau khi triển khai chính sách với học sinh tiểu học năm học 2025-2026, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tổng kết, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo UBND thành phố việc hỗ trợ các cấp học còn lại.

Việc chưa hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh học tại các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được lý giải do phần lớn học sinh ở đây là người nước ngoài, đều thuộc gia đình có điều kiện kinh tế, sẵn sàng chi trả mức học phí và bữa ăn bán trú cao hơn rất nhiều lần so với cơ sở giáo dục công lập và tư thục. Ngoài ra, học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục này thường xuyên biến động do còn phụ thuộc vào thời gian công tác và cư trú của cha mẹ tại Việt Nam.

Hiện nay, toàn thành phố Hà Nội có 778 trường tiểu học, trong đó công lập có 728 trường, tư thục có 50 trường. Số trường thuộc xã miền núi và các xã thuộc bãi giữa sông Hồng là 22.