Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục khẳng định vai trò trên mặt trận phát triển kinh tế, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Giai đoạn 2021-2026 ghi dấu những chuyển biến trong tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ và xây dựng sinh kế bền vững.

Sáng 26/11, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2021–2026.

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Cùng dự có thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và các đại biểu doanh nhân CCB điển hình trên toàn quốc.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2021 – 2026 diễn ra tại Hà Nội.

Bản lĩnh người lính thời bình: Những con số biết nói trên mặt trận kinh tế

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua (2021–2026), tình hình kinh tế - xã hội đối mặt với không ít thách thức do thiên tai, biến đổi khí hậu và đặc biệt là đợt suy thoái hậu đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh được tôi luyện qua khói lửa chiến tranh và tinh thần "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", phong trào CCB làm kinh tế đã có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn chất lượng.

Báo cáo tổng kết do thượng tướng Phạm Hồng Hương trình bày tại Hội nghị thiết lập bức tranh toàn cảnh về thành tựu của phong trào.

Tính đến cuối tháng 9/2026, các cấp Hội CCB trên cả nước đã huy động và quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách cùng hàng chục nghìn tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội hóa.

Kết quả toàn Hội đã hỗ trợ 45.611 hộ thoát nghèo và 46.307 hộ thoát cận nghèo; phối hợp xóa 19.072 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Kinh tế do CCB làm chủ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho cộng đồng. Toàn Hội hiện vận hành hệ thống hơn 7.400 doanh nghiệp, gần 2.000 hợp tác xã và hơn 174.000 trang trại, gia trại.

Chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Số liệu đạt được (Giai đoạn 2021–2026)

Ghi chú / Tăng trưởng

Doanh nghiệp do CCB làm chủ

7.436 doanh nghiệp

Phát triển đa dạng ngành nghề

Hợp tác xã do CCB làm chủ

1.974 hợp tác xã

Gắn kết kinh tế tập thể

Tổ hợp tác

3.344 tổ hợp tác

Liên kết sản xuất tại cơ sở

Trang trại, gia trại

174.595 mô hình

Tăng 15% so với năm 2021

Số lao động được tạo việc làm

736.722 lao động

>50% là CCB, cựu quân nhân & con em

Tổ chức Doanh nhân CCB

34/34 tỉnh, thành phố

Đã thành lập Hội hoặc CLB DNDN CCB

Quỹ nội bộ giúp nhau làm kinh tế

Trên 2.500 tỷ đồng

Hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi/không lãi

Xóa hộ nghèo & cận nghèo

45.611 hộ nghèo; 46.307 hộ cận nghèo

Giảm sâu tỷ lệ nghèo đa chiều

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

19.072 căn nhà

Hoàn thành trước thời hạn ở nhiều vùng



Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và liên kết chuỗi do Cựu chiến binh làm chủ, tạo sinh kế bền vững cho nhiều lao động là cựu quân nhân và con em đồng đội.

Điển hình tại TP Hồ Chí Minh, như trung tướng Hồ Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố chia sẻ tại hội nghị, Hội đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ CCB nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trước thời hạn 1 năm. Thành công này đến từ việc phối hợp hiệu quả với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hơn 13.300 lượt hội viên vay vốn, kết hợp xây dựng Quỹ nội bộ nghĩa tình đồng đội đạt trên 76,3 tỷ đồng và vận động xóa 549 căn nhà tạm.

Đổi mới tư duy: Từ hỗ trợ đơn lẻ đến kiến tạo sinh kế bền vững dựa trên dữ liệu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Hội CCB Việt Nam vào công cuộc phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Phó Thủ tướng khẳng định, chuyển từ giảm nghèo sang xóa nghèo bền vững, từ làm kinh tế giỏi sang vươn lên làm giàu chính đáng không đơn thuần là thay đổi tên gọi phong trào, mà thể hiện sự đổi mới tư duy về mục tiêu và khát vọng vươn lên của người lính thời bình.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

"Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập hợp nhiều thế hệ đã được rèn luyện trong quân đội, có bản lĩnh, ý chí, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm cao. Đây không chỉ là phẩm chất cao quý của 'Bộ đội Cụ Hồ' mà còn là nguồn lực, động lực quan trọng cần được phát huy mạnh mẽ" - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Bằng khen vinh danh các tập thể, cá nhân Cựu chiến binh có thành tích xuất sắc trên mặt trận phát triển kinh tế.

Để nâng tầm phong trào trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị bổ sung từ "bền vững" vào tên gọi phong trào thành: "Cựu chiến binh giúp nhau xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng". Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo các cấp Hội cần thực hiện các chuyển dịch mang tính chiến lược:

Chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang kiến tạo sinh kế bền vững: Tập trung đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản trị, chuyển giao kỹ thuật và kết nối thị trường tiêu thụ thay vì chỉ cấp phát nguồn lực ngắn hạn.

Chuyển từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu: Xây dựng cơ sở dữ liệu chi tiết từng hộ CCB nghèo để có giải pháp hỗ trợ "có địa chỉ", đúng nhu cầu và đúng đối tượng.

Phát huy vai trò dẫn dắt của Doanh nhân CCB: Khuyến khích các doanh nghiệp do CCB làm chủ tiên phong ứng dụng công nghệ, tạo chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm cho các hộ sản xuất nhỏ lẻ của hội viên.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện cơ chế, chính sách, lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia với hoạt động của Hội CCB để tạo dư địa tối đa cho CCB phát triển kinh tế.

Đột phá chuyển đổi số và kinh tế xanh: Động lực cho chặng đường 2026–2031

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá cho chặng đường 2026–2031.

Bước vào giai đoạn 2026–2031, trước yêu cầu của kỷ nguyên mới với sự bùng nổ của kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh phong trào phải có những bước chuyển mình sáng tạo, hỗ trợ hội viên kịp thời nắm bắt xu thế công nghệ.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Cựu chiến binh bên lề hội nghị tổng kết.

Với khẩu hiệu hành động "Trí tuệ - Kỷ cương - Nghĩa tình - Phát triển", Trung ương Hội CCB Việt Nam xác định mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo bình quân từ 1–1,5%/năm; đến năm 2030, cấp xã và cấp tỉnh cơ bản không còn hộ CCB nghèo; đồng thời 80% lao động CCB trong độ tuổi có nhu cầu sẽ được tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm ổn định.

Toàn Hội tập trung triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Nâng cao nhận thức về kinh tế số và kinh tế xanh: Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng về chuyển đổi số, gắn với Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2026–2035; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Xóa nghèo "có địa chỉ": Căn cứ chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026–2030 theo Nghị định 351/2025/NĐ-CP để lập danh sách chi tiết, hỗ trợ đúng cây trồng, con giống, kỹ thuật và vốn.

Phát triển kinh tế tập thể và chuỗi giá trị: Khuyến khích thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác CCB công nghệ mới, đẩy mạnh tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW.

Tối ưu hóa nguồn vốn tín dụng: Nâng cao hiệu quả ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, phát triển nguồn Quỹ nội bộ hỗ trợ hội viên khó khăn vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Phát huy vai trò nòng cốt của Hiệp hội DNDN CCB: Thúc đẩy các doanh nghiệp CCB nhận bao tiêu sản phẩm, chuyển giao công nghệ và tạo việc làm cho con em đồng đội.

Đột phá ứng dụng KH-CN và Chuyển đổi số: Mở các lớp tập huấn kỹ năng số, thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và áp dụng mô hình quản trị xanh.

Quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát: Huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa và sự đùm bọc đồng đội để xóa triệt để nhà tạm cho hội viên.

Đổi mới công tác thi đua, kiểm tra, giám sát: Đánh giá thực chất, khen thưởng đúng người, đúng việc, tháo gỡ kịp thời vướng mắc tại cơ sở.

Gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội và củng cố "thế trận lòng dân"

Điểm đặc biệt làm nên giá trị cốt lõi của phong trào CCB làm kinh tế chính là sự gắn kết chặt chẽ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tình đồng chí được vun đắp trong quân ngũ tiếp tục là sợi dây bền chặt nối liền các thế hệ người lính trong thời bình.

Không chỉ tạo sinh kế cho hàng trăm nghìn lao động, các cấp Hội CCB còn đóng góp hàng nghìn tỷ đồng vào các chương trình từ thiện, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ gia đình người có công, nạn nhân chất độc da cam và chăm lo cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, đáp lại lời kêu gọi của Lãnh đạo Chính phủ, các cấp Hội CCB trên toàn quốc đang tích cực đóng góp sức người, sức của thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - xem đây là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những thành tựu xuất sắc của giai đoạn 2021–2026 đã được ghi nhận xứng đáng. Tại hội nghị, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 87 cá nhân (cùng 30 tập thể và 89 cá nhân tại hội nghị cấp tỉnh); đồng thời làm thủ tục đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động cho 6 cá nhân và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân điển hình tiên tiến.

Bước sang hành trình mới, việc kết hợp bản lĩnh người lính với tư duy kinh tế hiện đại và công nghệ số sẽ tiếp tục mở ra những không gian phát triển mới. Dù ở bất kỳ mặt trận nào, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn luôn ngời sáng, trở thành điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.