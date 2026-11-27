Bị cáo Nguyễn Thành Nam bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 5-6 năm tù trong vụ án liên quan cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".

Ngày 27/11, theo TTXVN, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án làm, tàng trữ, xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

5 bị cáo gồm: Nguyễn Thành Nam (ở phường Giảng Võ, Hà Nội), Trần Việt Anh (ở Hà Nội), Nguyễn Thúy Hằng (Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn), Đào Bá Đoàn (Phó giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn), Nguyễn Văn Yên (Trưởng Ban biên tập, Nhà xuất bản Hội Nhà văn).

Công bố bản luận tội, đại diện VKS đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam từ 5-6 năm tù, bị cáo Trần Việt Anh từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thúy Hằng từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Hai bị cáo Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên cùng bị đề nghị mức án từ 3 năm tù đến 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Nam tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN.

Theo cáo trạng, từ năm 2025-2026, bị cáo Nguyễn Thành Nam đã có hành vi làm, tàng trữ, xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Nam cùng với Trần Việt Anh còn phát tán, tuyên truyền các nội dung trong cuốn sách, thực hiện thuyết giảng, làm, phát tán các video clip nói chuyện giữa Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Viện kiểm sát xác định bị cáo Trần Việt Anh bán sách “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”. Bị cáo Nguyễn Thúy Hằng với vai trò Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn là người chịu trách nhiệm về việc xuất bản cuốn sách nêu trên, đã trực tiếp nhận bản thảo từ Nguyễn Thành Nam, chỉ đạo Đào Bá Đoàn, Nguyễn Văn Yên chỉnh sửa bản thảo, xuất bản và quảng bá sách.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều nhận thức được sai phạm của mình, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và không có ý kiến về tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố.

Khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến môi trường thông tin lành mạnh trong đời sống của nhân dân được pháp luật bảo vệ.

Theo Viện kiểm sát, trong bối cảnh hiện nay, khi các thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật bị lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng sẽ gây ra những hiệu ứng tiêu cực, làm suy thoái về tư tưởng, đạo đức của thế hệ trẻ.

Đại diện Viện kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, có ý thức khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng… nên đề nghị HĐXX cân nhắc cho các bị cáo được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn hối cải, xin lỗi các độc giả và mong được giảm nhẹ hình phạt, hưởng khoan hồng của pháp luật.

Hội đồng xét xử nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 15 giờ ngày 30/11.