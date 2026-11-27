Ngày 26/11, HĐND phường An Hải (TP Đà Nẵng) vừa tiếp tục sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn, chính thức giảm từ 247 tổ dân phố xuống còn 40 tổ dân phố.

Theo Nghị quyết ngày 26/11 của HĐND phường An Hải (Đà Nẵng), phường này chính thức sáp nhập tổ dân phố Chung cư Azura vào Tổ dân phố An Nhơn 2 (sau sáp nhập: 771 hộ, 2.400 nhân khẩu) và sáp nhập tổ dân phố Chung cư Monarchy vào tổ dân phố An Trung 2 (sau sáp nhập: 1.150 hộ, 3.446 nhân khẩu).

Trước đó, ngày 29/6, HĐND phường An Hải cũng đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn. Theo nghị quyết này, phường An Hải sáp nhập 243 tổ dân phố thành 38 tổ dân phố mới.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở Phương án tổng thể của UBND thành phố Đà Nẵng, Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Như vậy, sau các đợt sáp nhập, số lượng tổ dân phố trên địa bàn phường An Hải giảm từ 247 tổ dân phố xuống còn 40 tổ dân phố.

Chủ trương sáp nhập tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ dân phố, phù hợp với quy mô dân cư thực tế và yêu cầu quản lý đô thị trong giai đoạn mới của thành phố Đà Nẵng.