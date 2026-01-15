Google đối mặt thách thức lưới điện tại Mỹ khi chạy đua hạ tầng AI

Theo thông tin từ sự kiện do Viện Doanh nghiệp Mỹ tổ chức ngày 14/1, các rào cản về hệ thống truyền tải điện hiện đang trở thành trở ngại lớn nhất đối với việc vận hành các trung tâm dữ liệu của Google.

Ông Marsden Hanna, người đứng đầu chính sách khí hậu và phát triển bền vững toàn cầu tại Google cho biết thời gian chờ đợi để kết nối vào lưới điện quốc gia tại một số khu vực của Mỹ đã tăng lên mức đáng báo động.

Thậm chí có đơn vị cung cấp tiện ích đã thông báo rằng quá trình nghiên cứu và triển khai kết nối có thể kéo dài tới 12 năm. Thực trạng này đang gây áp lực lớn lên các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong bối cảnh họ đang ráo riết tìm kiếm nguồn điện khổng lồ để đào tạo và triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo vốn tiêu tốn cực kỳ nhiều năng lượng.

Để giải quyết vấn đề thời gian chờ đợi kéo dài, đại diện Google cho rằng chính phủ cần nhanh chóng xử lý các chậm trễ trong việc cấp phép truyền tải mới. Đồng thời các công ty điện lực nên triển khai ngay những công nghệ tiên tiến nhằm tăng cường lưu lượng dòng điện trên hệ thống sẵn có.

Hiện tại, Google đang tích cực nghiên cứu phương án đặt các trung tâm dữ liệu trực tiếp cạnh các nhà máy điện. Chiến lược này cho phép doanh nghiệp bỏ qua hệ thống truyền tải phức tạp và tránh được những thủ tục kết nối rườm rà. Mặc dù ưu tiên hàng đầu của hãng vẫn là kết nối trực tiếp vào lưới điện chung để đảm bảo tính linh hoạt, việc đặt cạnh nguồn phát được xem là giải pháp tình thế hiệu quả nhất để không làm gián đoạn kế hoạch mở rộng hạ tầng công nghệ.

Tuy nhiên, mô hình này vẫn đang là một chủ đề gây tranh cãi lớn giữa các nhà quản lý và giới chuyên gia năng lượng. Nhiều câu hỏi được đặt ra về việc ai sẽ là người chịu trách nhiệm chi trả cho các chi phí phát sinh và hệ quả của việc chuyển hướng nguồn điện từ một nhà máy đang phục vụ cộng đồng sang chỉ phục vụ cho một khách hàng duy nhất.

Các cơ quan quản lý liên bang và khu vực đang nỗ lực thiết lập các hướng dẫn cụ thể về chi phí cũng như độ tin cậy của mạng lưới khi các trung tâm dữ liệu quy mô lớn mọc lên cạnh nhà máy điện. Việc cân bằng giữa nhu cầu phát triển công nghệ đột phá và tính ổn định của hệ thống điện quốc gia sẽ là bài toán hóc búa nhất mà ngành năng lượng và các đại gia công nghệ phải cùng nhau tìm lời giải trong thời gian tới để đảm bảo không kìm hãm đà tiến hóa của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

