Giám đốc WB: Việt Nam cần chiến lược “3 cộng 1” để thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Ngày 2/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025, Bộ Tài chính chủ trì tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược”.

Diễn đàn do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), Tập đoàn Qualcomm, Tập đoàn Meta và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tại Việt Nam tổ chức.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Mariam J. Sherman, Giám đốc WB tại Việt Nam, Campuchia, Lào, khẳng định, WB hoan nghênh cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc phát huy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như một động lực tăng trưởng mới.

Cũng theo bà Mariam J. Sherman, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế to lớn. Điều cần thiết lúc này là một chiến lược bài bản, một công thức được gọi là "ba cộng một", bao gồm nhân tài công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, và liên kết chuỗi cung ứng. Tất cả được gắn kết bởi sự tập trung mạnh mẽ vào một số động lực đổi mới sáng tạo xuất sắc và có chọn lọc.

Hành trình này đòi hỏi sự chung tay của cả quốc gia, trong đó Chính phủ, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học - viện nghiên cứu, và các đối tác quốc tế đều đóng một vai trò thiết yếu. WB cam kết huy động chuyên môn toàn cầu và nguồn lực tài chính để đồng hành cùng Việt Nam biến tầm nhìn thành kết quả cụ thể ngay từ bây giờ.

Qualcomm, Meta cam kết thúc đẩy R&D, phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Diễn đàn đã chứng kiến các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện thực hóa cam kết phát triển các ngành công nghệ chiến lược bao gồm: WB công bố báo cáo "Kiến tạo tương lai bán dẫn Việt Nam: Đột phá từ nhân tài công nghệ và đổi mới sáng tạo"; NIC và JICA dưới sự đồng hành chiến lược của BCG công bố "Chương trình tăng tốc khởi nghiệp AI: VietLeap Accelerator 2025".

Qualcomm và Meta cam kết thúc đẩy R&D, phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam; Nhật Bản cam kết hợp tác tăng tốc khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực công nghệ; startup về thiết kế chip của Việt Nam là Hyphen Deux do NIC ươm tạo đã tiến ra thị trường quốc tế với chip điều khiển được sản xuất tại nhà máy của Tập đoàn TSMC.

Đây chính là minh chứng rõ nét cho sự vào cuộc của các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ Nhà nước đến doanh nghiệp, viện trường, tổ chức quốc tế và cộng đồng khởi nghiệp công nghệ.

Đặc biệt, cũng tại diễn đàn, lễ công bố các sáng kiến nhằm triển khai Nghị quyết 57 đã diễn ra. Các sáng kiến được khởi xướng bởi NIC và 5 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, an ninh mạng, lượng tử, hàng không vũ trụ và UAV.

Chương trình là một dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng nền kinh tế tự chủ, có năng lực cạnh tranh cao dựa trên đổi mới sáng tạo. Các phiên thảo luận đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, góp phần đưa Việt Nam tiến nhanh và bền vững trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh Diễn đàn "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược" mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để trao đổi tầm nhìn, chia sẻ kinh nghiệm và quan trọng hơn, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc đưa đổi mới sáng tạo và thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược vào trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo NIC, 5 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược phát huy vai trò kết nối trí tuệ Việt Nam toàn cầu, tìm kiếm nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công - tư và hợp tác quốc tế để giải quyết các thách thức trong nền kinh tế, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trên bản đồ công nghệ toàn cầu.