Chuyên gia toàn cầu quy tụ tại Hà Nội giải bài toán AI cho báo chí

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA, quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia AI và lãnh đạo báo chí trong nước, quốc tế để thảo luận xu hướng và giải pháp ứng dụng AI trong ngành báo chí.

Ngày mai (14/8), Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp cùng Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) đồng tổ chức.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được WAN-IFRA lựa chọn đăng cai diễn đàn AI dành cho ngành báo chí, sau thành công của diễn đàn tổ chức tại Jakarta (Indonesia) năm 2025.

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 50 diễn giả, trong đó có khoảng 30 chuyên gia quốc tế đến từ các cơ quan báo chí lớn và các nước ASEAN cùng 20 chuyên gia trong nước. Khoảng 200 đại biểu sẽ tham dự.

Thảo luận toàn diện về AI trong tòa soạn

Theo chương trình dự kiến, diễn đàn tập trung vào các chủ đề đang được các cơ quan báo chí trên thế giới quan tâm như chiến lược AI trong ngành truyền thông, mô hình tòa soạn định hướng AI, quản trị AI ở quy mô lớn, các ứng dụng AI trong quy trình sản xuất tin tức và xu hướng Agentic AI.

Phiên khai mạc sẽ có bài phát biểu về tầm nhìn chiến lược AI của ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, dưới sự điều phối của ông Ezra Eeman, Giám đốc Chiến lược và Đổi mới sáng tạo của NPO (Hà Lan), chuyên gia AI của WAN-IFRA.

Đại diện South China Morning Post (Hồng Kông, Trung Quốc) sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình tòa soạn ứng dụng AI, trong khi các chuyên gia của The Straits Times (Singapore), Hearst Newspapers (Mỹ), Fathm (Colombia) và OK Lab (Thụy Sĩ) sẽ trao đổi về quản trị AI, chuyển đổi quy trình làm việc và bảo đảm đạo đức trong ứng dụng AI.

Một điểm nhấn của diễn đàn là các phiên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các cơ quan báo chí Việt Nam, từ việc giới thiệu mô hình ứng dụng "vibe coding", cho phép biên tập viên, đến nhân sự SEO hay quản lý sản phẩm tự tạo các công cụ AI mà không cần chuyên sâu về lập trình.

Hướng tới xây dựng tòa soạn AI và chuẩn đạo đức ứng dụng AI

Theo Hội Nhà báo Việt Nam, AI đang trở thành động lực quan trọng làm thay đổi toàn diện ngành báo chí, từ sản xuất nội dung, phân phối tin tức, cá nhân hóa trải nghiệm độc giả đến tối ưu mô hình kinh doanh.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ giúp các cơ quan báo chí Việt Nam tiếp cận những xu hướng AI mới nhất, các mô hình tòa soạn AI hiện đại, đồng thời trao đổi về các nguyên tắc đạo đức, kiểm chứng thông tin và phòng chống tin giả trong bối cảnh AI tạo sinh phát triển mạnh.

Sự kiện sẽ tạo mạng lưới kết nối giữa báo chí Việt Nam với các chuyên gia và tổ chức báo chí quốc tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực ứng dụng AI trong hoạt động báo chí.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam triển khai nhiều chủ trương lớn về phát triển AI và chuyển đổi số, trong đó có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2030.

Khảo sát do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) - Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam công bố giữa năm 2025, chỉ ra việc ứng dụng AI tại các cơ quan báo chí Việt Nam chủ yếu tập trung ở các khâu sản xuất nội dung như gợi ý và chỉnh sửa tiêu đề, tóm tắt thông tin, biên tập, kiểm tra chính tả, dịch thuật, tạo hình ảnh và video. Trong khi đó, AI vẫn được sử dụng rất hạn chế ở các lĩnh vực mang tính chiến lược như phân tích hành vi độc giả, nghiên cứu dữ liệu hay phát triển mô hình kinh doanh báo chí. Theo ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng IPS, 3 rào cản lớn hiện nay là các tòa soạn còn đặt trọng tâm vào công cụ thay vì quy trình, thiếu chiến lược AI ở cấp tổ chức và thiếu nguồn lực tài chính, nhân sự chuyên trách.