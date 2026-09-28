close Đăng nhập

Giá vàng thế giới hôm nay 28/9 đảo chiều giảm

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 28/9 giảm khoảng 22 USD/ounce, đảo chiều sau nhịp phục hồi trước đó.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 28/9 giao dịch ở mức 4.263 USD/ounce, giảm khoảng 22 USD/ounce so với mức 4.285 USD/ounce của sáng 26/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.170 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 700.000 đồng/lượng so với mức 135,2 triệu đồng/lượng của sáng 26/9.

vang-the-gioi-28.jpg
Giá vàng thế giới sáng 28/9 giảm xuống 4.263 USD/ounce, thấp hơn khoảng 22 USD/ounce so với lần ghi nhận trước. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.373 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 110 USD/ounce, tương đương 2,5%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 143,4 USD/ounce, tương đương 3,2%.

Diễn biến của vàng vẫn chịu sức ép từ triển vọng lãi suất tại Mỹ. Đồng USD gần đây lên mức cao nhất khoảng 2 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ được củng cố, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo tiếp tục nhạy cảm với diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và tín hiệu chính sách từ Fed. Giá vàng đã giảm khoảng 2% trong tuần trước dù có nhịp hồi vào cuối tuần, cho thấy áp lực từ kỳ vọng lãi suất cao vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Giá vàng trong nước cuối tuần qua

Chiều 27/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng.

DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 300.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,6 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Từ khóa:

#VietTimes #giá vàng #giá vàng sjc #giá vàng hôm nay #SJC

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

Giá vàng thế giới sáng 26/9 tăng lên 4.285 USD/ounce, cao hơn 22 USD/ounce so với sáng 25/9. Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới hôm nay 26/9 tăng trở lại

Giá vàng thế giới sáng 26/9 tăng khoảng 22 USD/ounce, lên 4.285 USD/ounce, quy đổi khoảng 135,2 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC đi ngang ở mức 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 9,2 triệu đồng/lượng.

VietinBank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất

VietinBank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất

Ngày 24/9, Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2026 - IR Awards 2026 do Vietstock, Hiệp hội Các Nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Quầy giao dịch ngân hàng. Ảnh: HT.

"Từ nay tới cuối năm, lãi vay giảm 0,5% là tốt rồi"

Áp lực từ nhu cầu vốn cộng với diễn biến không thuận lợi của môi trường quốc tế khiến dư địa giảm lãi suất cho vay trong nước trở nên hạn hẹp. Chuyên gia cho rằng trong kịch bản lạc quan, lãi suất có thể giảm 0,25-0,5%.

Đánh thức Nhơn Hội: Bài học từ các đô thị trên thế giới

Đánh thức Nhơn Hội: Bài học từ các đô thị trên thế giới

Quy hoạch mới cho Nhơn Hội đã có, hạ tầng kết nối đang dần hình thành. Nhưng xây dựng một vùng đất mới không chỉ là câu chuyện của những con đường và dự án, mà còn là cách tạo ra sức hút để kinh tế và đời sống đô thị cùng hình thành. Câu chuyện của Thâm Quyến, Songdo và Bình Dương đem đến những gợi ý đáng tham khảo cho Nhơn Hội.