close Đăng nhập

NHNN đề xuất thêm khách VIP, PEP, cổ đông lớn vào dữ liệu chống rửa tiền

Yến Thanh
Yến Thanh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Khách VIP, cổ đông lớn, lãnh đạo ngân hàng được đưa vào dữ liệu giám sát chống rửa tiền. Ảnh minh hoạ. YT.
Khách VIP, cổ đông lớn, lãnh đạo ngân hàng được đưa vào dữ liệu giám sát chống rửa tiền. Ảnh minh hoạ. YT.

Theo dự thảo, đối tượng giám sát phải cung cấp thông tin về cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị, điều hành, kiểm soát; danh sách hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban giám đốc từ giám đốc khối đến tổng giám đốc và ban kiểm soát. Các thông tin này bao gồm họ tên, quốc tịch và tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ.

Đối với cổ đông, đối tượng giám sát phải cung cấp tổng số cổ đông; số lượng cổ đông là cá nhân nước ngoài, kèm tên, quốc tịch và tỷ lệ sở hữu của 10 cổ đông cá nhân lớn nhất; số lượng cổ đông là tổ chức nước ngoài, cùng quốc gia đăng ký trụ sở chính và tỷ lệ sở hữu của 10 cổ đông tổ chức lớn nhất.

Bên cạnh đó, dữ liệu được yêu cầu còn bao gồm mạng lưới hoạt động trong nước và nước ngoài; quy mô, tổng tài sản; số lượng và lĩnh vực hoạt động của công ty mẹ, công ty con, đối tác liên kết nước ngoài (nếu có).

Đối tượng giám sát cũng phải cung cấp tổng số nhân viên đang làm việc, thông tin về việc phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, cùng số lượng nhân sự của bộ phận phụ trách công tác này.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu báo cáo cung cấp dữ liệu về tổng số khách hàng đang duy trì quan hệ hoặc hoạt động, đồng thời phân loại theo mức độ rủi ro thấp, trung bình và cao; khách hàng cư trú và không cư trú.

Các nhóm khách hàng như người có ảnh hưởng chính trị (PEP), khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên và khách hàng tổ chức cũng được yêu cầu thống kê riêng.

Đối tượng báo cáo còn phải thống kê số lượng khách hàng tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực, gồm: chuyển tiền; kinh doanh ngoại tệ; sòng bạc và trò chơi có thưởng; ngân hàng đại lý; tổ chức phi lợi nhuận; kinh doanh bất động sản và đại lý bất động sản; kinh doanh kim loại quý, đá quý, trang sức; dịch vụ pháp lý, kế toán, quỹ tín thác, cung cấp dịch vụ công ty và dịch vụ tài sản mã hóa.

Theo NHNN, thời gian qua, công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra về phòng, chống rửa tiền chủ yếu dựa trên phương pháp giám sát tuân thủ, tập trung vào việc kiểm tra chấp hành quy định pháp luật và quy định nội bộ.

Cách tiếp cận này được đánh giá chưa phản ánh đầy đủ mức độ rủi ro của từng đối tượng, đồng thời hạn chế khả năng phân bổ nguồn lực và phát hiện sớm các rủi ro.

Từ năm 2025, NHNN bắt đầu áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro. Theo đánh giá của cơ quan này, phương pháp mới đã góp phần nhận diện tốt hơn các đối tượng và lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, qua đó ưu tiên nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, NHNN cho rằng giám sát trên cơ sở rủi ro hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa được áp dụng đồng bộ và còn thiếu khuôn khổ pháp lý để nhận diện sớm, khắc phục, xử lý và giảm thiểu rủi ro.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Phòng chống rửa tiền #giám sát chống rửa tiền #dữ liệu chống rửa tiền #giám sát trên cơ sở rủi ro #Khách hàng rủi ro cao

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

Đánh thức Nhơn Hội: Bài học từ các đô thị trên thế giới

Đánh thức Nhơn Hội: Bài học từ các đô thị trên thế giới

Quy hoạch mới cho Nhơn Hội đã có, hạ tầng kết nối đang dần hình thành. Nhưng xây dựng một vùng đất mới không chỉ là câu chuyện của những con đường và dự án, mà còn là cách tạo ra sức hút để kinh tế và đời sống đô thị cùng hình thành. Câu chuyện của Thâm Quyến, Songdo và Bình Dương đem đến những gợi ý đáng tham khảo cho Nhơn Hội.

Giá vàng thế giới sáng 24/9 giảm xuống 4.291 USD/ounce, thấp hơn 72 USD/ounce so với sáng 23/9. Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

USD/ounce, xuống 4.291 USD/ounce, quy đổi khoảng 135,5 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC giảm xuống 144,9 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 9,4 triệu đồng/lượng.

50 năm Vinamilk: Khi ''Đạt chuẩn'' chưa phải là điểm dừng

50 năm Vinamilk: Khi ''Đạt chuẩn'' chưa phải là điểm dừng

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng, mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.

3 khoảng trống phía sau bức tranh lợi nhuận của VIB

3 khoảng trống phía sau bức tranh lợi nhuận của VIB

Chi phí dự phòng bật lên 135%, dư nợ bất động sản tăng mạnh, còn nguồn thu ngoài lãi trở thành điểm đỡ. Đặt cạnh nhau, những con số này cho thấy mức tăng lợi nhuận 3,4% chưa phản ánh đầy đủ những gì đang diễn ra tại VIB.

Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam

Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam

Ngày 22/9/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa 2 bên trong việc triển khai các giải pháp tài chính – ngân hàng vượt trội phục vụ nhu cầu phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa an ninh mạng trong PETROVIETNAM

Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa an ninh mạng trong PETROVIETNAM

Trong tiến trình chuyển đổi số, con người vừa là đối tượng cần được bảo vệ, vừa là mắt xích có thể quyết định mức độ an toàn của toàn hệ thống. Vì vậy, bên cạnh đầu tư công nghệ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) xác định phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa an ninh mạng là nền tảng để hình thành năng lực an ninh mạng trong toàn Tập đoàn