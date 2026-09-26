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BIM Land khởi công khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Vĩnh Hy

Yến Linh
Yến Linh

Dự án được phát triển từ cảnh quan núi, rừng và biển đặc trưng của Vĩnh Hy, hướng tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp mang bản sắc điểm đến.

BIM Land khởi công khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Vĩnh Hy

Sáng 25/9, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam, thành viên Tập đoàn BIM, tổ chức lễ khởi công Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy. Syrena Việt Nam là chủ đầu tư; BIM Land là đơn vị kiến tạo và phát triển dự án.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện chính quyền tỉnh Khánh Hòa và xã Vĩnh Hải, các sở, ngành của tỉnh, cùng các cơ quan báo chí. Với BIM Group, dự án tiếp nối hành trình gần hai thập kỷ đầu tư tại địa bàn Ninh Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa, từ cánh đồng muối Quán Thẻ đến các dự án năng lượng tái tạo, đồng thời mở ra một cam kết mới trong lĩnh vực du lịch chất lượng cao.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và tập đoàn BIM tiến hành nghi thức khởi công
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và tập đoàn BIM tiến hành nghi thức khởi công

Phát triển từ cảnh quan Vĩnh Hy

Nơi núi, rừng và biển liền kề, Vĩnh Hy sở hữu một cấu trúc cảnh quan hiếm có. Đặc trưng ấy là điểm xuất phát cho quy hoạch khu nghỉ dưỡng, đồng thời đặt ra yêu cầu thận trọng trong quá trình phát triển dự án.

BIM Land hợp tác với các đơn vị tư vấn quy hoạch và kiến trúc hàng đầu thế giới để nghiên cứu phương án phù hợp với địa hình và môi trường tự nhiên. Trong thiết kế sơ bộ, không gian được hình dung như một hành trình từ thung lũng, qua các tầng sườn dốc, tới tầm nhìn mở về phía biển. Các khối kiến trúc phát triển theo đường đồng mức, tạo nên những góc nhìn khác nhau ở từng cao độ và tìm sự hài hòa với cảnh quan ngay từ bước nghiên cứu thiết kế.

Phối cảnh Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy. Ảnh: BIM Land.
Phối cảnh Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy. Ảnh: BIM Land.

Từ cách tổ chức không gian đến ngôn ngữ kiến trúc, dự án hướng tới sự giao hòa giữa tinh thần đương đại và cảm hứng văn hóa địa phương. BIM Land mong muốn hình thành một khu nghỉ dưỡng có chất lượng quốc tế nhưng vẫn mang dấu ấn riêng của Vĩnh Hy.

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM phụ trách địa bàn Khánh Hòa, chia sẻ: “Giá trị lớn nhất của Vĩnh Hy nằm ở chính cảnh quan và bản sắc của vùng đất. Một công trình được xây dựng trong vài năm, nhưng một vùng đất cần được gìn giữ qua nhiều thế hệ.” Theo bà, việc nghiên cứu quy hoạch, kiến trúc cần nương theo địa hình và không gian thiên nhiên, kết hợp giá trị văn hóa địa phương với định hướng kiến trúc xanh để tạo nên giá trị lâu dài.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng mang bản sắc điểm đến

Tại Hà Nội, Hạ Long, Phú Thọ, Phú Quốc và Viêng Chăn (Lào), BIM Land đã phát triển các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và tổ hợp điểm đến với sự tham gia của nhiều thương hiệu quản lý hàng đầu thế giới. Danh mục dự án gồm Park Hyatt Phu Quoc, Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, InterContinental Halong Bay Resort, Crowne Plaza Vientiane, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, Fraser Suites Hanoi, Citadines Marina Halong, Holiday Inn & Suites Vientiane và Soul Boutique Phu Quoc.

BIM Land và đối tác Park Hyatt chuẩn bị đưa Khu nghỉ dưỡng Park Hyatt Phu Quoc vào vận hành trong quý 4/2026. Ảnh: BIM Land.
BIM Land và đối tác Park Hyatt chuẩn bị đưa Khu nghỉ dưỡng Park Hyatt Phu Quoc vào vận hành trong quý 4/2026. Ảnh: BIM Land.

Với Vĩnh Hy, BIM Land lựa chọn một thương hiệu nghỉ dưỡng hạng sang quốc tế có triết lý tôn vinh cá tính của từng điểm đến. Thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung, mô hình này đặt câu chuyện địa phương vào thiết kế và hành trình lưu trú, với dịch vụ được cá nhân hóa cùng những trải nghiệm khám phá thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực. Sự tương đồng trong cách tiếp cận là cơ sở để BIM Land và đối tác định hình một khu nghỉ dưỡng phù hợp với vẻ đẹp riêng của Vĩnh Hy.

Dự án hướng tới du khách trân trọng sự riêng tư và mong muốn khám phá điểm đến theo cách của mình: từ những khoảng lặng giữa cảnh quan thung lũng, tầm nhìn hướng biển đến các cuộc gặp gỡ với đời sống bản địa. Những trải nghiệm cụ thể, bao gồm ẩm thực và chăm sóc thân tâm, sẽ tiếp tục được phát triển cùng đối tác vận hành trong các giai đoạn tiếp theo.

Kỳ vọng đóng góp cho du lịch địa phương

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, khu nghỉ dưỡng được kỳ vọng bổ sung một sản phẩm du lịch cao cấp cho Khánh Hòa, mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế. Quá trình xây dựng, vận hành cũng có thể tạo thêm việc làm, nhu cầu đào tạo nhân lực dịch vụ và cơ hội cho các đơn vị cung ứng, hộ kinh doanh tại địa phương.

BIM Land định hướng đưa văn hóa và sản vật Vĩnh Hải vào trải nghiệm nghỉ dưỡng theo cách phù hợp, góp phần giới thiệu vùng đất với du khách và đối tác quốc tế. Việc kết nối dự án với cộng đồng địa phương sẽ tiếp tục được cụ thể hóa trong quá trình phát triển và vận hành.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết: “Vĩnh Hải có lợi thế đặc biệt về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và văn hóa, nhưng phát triển du lịch chỉ bền vững khi những giá trị ấy được gìn giữ và phát huy một cách có trách nhiệm.” Địa phương kỳ vọng dự án góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo thêm việc làm và mở rộng cơ hội tham gia cho người dân. UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, đồng thời đề nghị chủ đầu tư tuân thủ đầy đủ quy định về đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Từ khóa:

#BIM Land #dự án bất động sản #nghỉ dưỡng cao cấp

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