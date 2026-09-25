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MC Quyền Linh phủ nhận liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn

Hoàng Anh
Hoàng Anh

MC Quyền Linh khẳng định không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn hay bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trong những thông tin gần đây lan truyền trên mạng.

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Chiều 25/9, MC Quyền Linh chính thức lên tiếng về những thông tin liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn. Nam nghệ sĩ khẳng định bản thân không liên quan đến sản phẩm này.

“Linh khẳng định hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn hay bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền trên mạng", nam nghệ sĩ viết trên facebook.

Đối với những hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh để đăng tải, bình luận nhằm dẫn dắt hoặc câu tương tác, Quyền Linh cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với bài đăng, MC Quyền Linh chia sẻ thông báo của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity.

Doanh nghiệp này cho biết những ngày qua, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin điều tra liên quan đến việc sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home.

Trước thông tin trên, bằng văn bản, Amity nêu rõ mối quan hệ giữa nghệ sĩ Quyền Linh và Amity cũng như giữa Amity và Tami Natural Home.

"Vào những ngày đầu thành lập, nghệ sĩ Quyền Linh có cung cấp ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời nhận đại diện hình ảnh (phi lợi nhuận) cho doanh nghiệp. Để tri ân hành động này, doanh nghiệp đã lấy tên gọi là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh (tiền thân của Amity), chủ sở hữu – chủ tịch kiêm tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Vân Anh.

Một thời gian sau, nghệ sĩ Quyền Linh không còn làm đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến đầu năm 2025 doanh nghiệp mới đổi tên thành Amity", doanh nghiệp thông tin.

Thứ hai, mối quan hệ góp vốn giữa Amity và Tami Natural Home.

Amity cho biết trước đây từng tham gia góp vốn tại Tami Natural Home. Tuy nhiên quá trình đầu tư đã sớm kết thúc bởi định hướng và chủ trương kinh doanh giữa hai bên không phù hợp và Amity đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và hoàn toàn rút khỏi Tami Natural Home.

Kể từ thời điểm đấy, Amity hoàn toàn không còn quan hệ góp vốn hay hợp tác kinh doanh với Tami Natural Home.

Thứ ba, Amity khẳng định không liên quan đến các vi phạm đang bị điều tra. Amity đồng thời khẳng định không tham gia việc tổ chức, quản lý, điều hành và không tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào của Tami Natural Home.

"Amity mong muốn các thông tin liên quan được nhìn nhận đúng pháp nhân, đúng thời điểm và đúng phạm vi hoạt động của từng doanh nghiệp. Các hoạt động đang bị Cơ quan Công an điều tra liên quan đến Tami Natural Home hoàn toàn không liên quan đến Amity", Amity viết trong thông báo.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán thuốc chống đột quỵ và mỹ phẩm đặc biệt lớn, do Nguyễn Thanh Phương Tuyền (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home (trụ sở tại Tây Ninh) cầm đầu.

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Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cùng thời điểm, nghệ sĩ Quyền Linh trở thành cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội vì có thông tin cho rằng công ty của anh được cho là từng có liên quan đến Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home.

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Từ khóa:

#MC Quyền Linh #An Cung Hoàn #nghệ sĩ Quyền Linh #Quyền Linh

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