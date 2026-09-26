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Ông Trần Quí Thanh xuất hiện tại Chứng khoán HSC, dự kiến chi 920 tỷ mua cổ phiếu

Phương Hằng
Phương Hằng

Danh sách 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn mua vào cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Chứng khoán HSC xuất hiện một cái tên đáng chú ý là ông Trần Quí Thanh. Người này dự kiến mua vào 40 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,62% vốn.

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Ngày 22/9, HĐQT CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC - Mã: HCM) đã thông qua các nội dung liên quan việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán là 23.000 đồng/cp.

Theo danh sách, có 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn mua 200 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Chứng khoán HSC. Trong đó có 1 tổ chức và 8 cá nhân.

Tổ chức duy nhất là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), bên này dự kiến được phân phối 23 triệu cổ phiếu, nâng số cổ phiếu HSC sở hữu lên hơn 175 triệu, tương ứng 11,13% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, 1 trong 8 cái tên cá nhân muốn mua vào cổ phiếu phát hành riêng lẻ của HSC là Trần Quí Thanh. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy cái tên này có liên quan gì với doanh nhân Trần Quí Thanh – Chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát – người vừa xuất hiện trên thương trường gần đây thông qua việc lập công ty bất động sản vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng.

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Danh sách 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp mua cổ phiếu riêng lẻ của HSC có xuất hiện một cái tên là Trần Quí Thanh. Nguồn: HSC.

Tại HSC, ông Trần Quí Thanh trước đó đã sở hữu 1,25 triệu cổ phiếu HSC, nếu mua thêm 40 triệu cổ phiếu, ông sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,62% vốn điều lệ của công ty chứng khoán này. Ông Thanh cũng là 1 trong 4 người dự kiến mua vào lượng lớn nhất cổ phiếu HCM.

Với mức giá chào bán được HĐQT ấn định là 23.000 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Trần Quí Thanh sẽ chi ra tổng cộng 920 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Danh sách công bố thông tin xác nhận ông Thanh tham gia đợt phát hành với tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân trong nước, hoàn toàn không có mối quan hệ quản trị hay điều hành tại HSC. Toàn bộ 40 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.

Theo HSC, tổng giá trị vốn huy động dự kiến từ đợt phát hành riêng lẻ này đạt 4.600 tỷ đồng tính theo giá phát hành. Toàn bộ số tiền thu được ròng sẽ được doanh nghiệp dùng 100% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, dự kiến giải ngân trong giai đoạn 2026 - 2027 sau khi nhận được thông báo chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và/hoặc quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; và có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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Từ khóa:

#HSC #Chứng khoán HSC #HCM #Trần Quí Thanh

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