Giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng

Sáng 23/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

So với sáng 22/9, giá vàng miếng tại SJC và DOJI giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm 100.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 1,1 triệu đồng/lượng. So với chiều 22/9, giá vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 142-145 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 142-146 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,3-146,3 triệu đồng/lượng.

So với sáng 22/9, vàng nhẫn SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. So với chiều 22/9, vàng nhẫn SJC tăng 600.000 đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, trong khi DOJI không thay đổi. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 146,3 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 300.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng 17 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 23/9 giao dịch ở mức 4.363 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với sáng 22/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.210 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,9 triệu đồng/lượng. So với giá quy đổi khoảng 137,3 triệu đồng/lượng của phiên trước, giá vàng hôm nay cao hơn 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 23/9 tăng lên 4.363 USD/ounce, cao hơn khoảng 17 USD/ounce so với phiên trước. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, giá vàng thế giới hiện cao hơn khoảng 81 USD/ounce, tương đương 1,9%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 292 USD/ounce, tương đương 6,3%.

Giá vàng vẫn chịu sức ép từ triển vọng lãi suất tại Mỹ. Môi trường lãi suất cao thường bất lợi đối với vàng do kim loại quý không sinh lãi.

Ở chiều ngược lại, giá dầu hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trong phiên 22/9, nhưng kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo vẫn hiện hữu. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và tín hiệu chính sách từ Fed vì vậy tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước chiều 22/9

Chiều 22/9, SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 142-146 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua - bán 4 triệu đồng/lượng.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, cùng ở mức 146 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1,6 triệu đồng/lượng.