close Đăng nhập

VietinBank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 24/9, Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2026 - IR Awards 2026 do Vietstock, Hiệp hội Các Nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn thuộc nhóm Financial Large Cap (DNNY thuộc lĩnh vực tài chính có vốn hóa lớn - trên 10.000 tỷ đồng), VietinBank tiếp tục vinh dự nhận giải thưởng tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất” năm 2026.

Sau 16 năm tổ chức, IR Awards đã tạo được danh tiếng tốt trên thị trường, góp phần thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao chất lượng hoạt động IR tại Việt Nam. Hành trình IR Awards 2026 đã trải qua vòng “Khảo sát công bố thông tin trên toàn thị trường” đối với 685 DNNY trên HOSE và HNX trong vòng 12 tháng (từ 01/05/2025 đến 30/04/2026). Với 459 DNNY đạt chuẩn công bố thông tin, chương trình tiếp tục đánh giá độc lập tại vòng “Đề cử IR Awards”, lựa chọn 36 DNNY nổi bật để bước vào vòng chung khảo “Bình chọn IR Awards 2026” với bốn nhóm vốn hóa: Financial Large Cap, Non-Financial Large Cap, Mid Cap và Small Cap. Kết quả đánh giá được thực hiện đồng thời bởi cộng đồng nhà đầu tư cá nhân và 43 định chế tài chính (ĐCTC) uy tín trong nước và quốc tế, đang hoạt động tích cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Vương Huy Đông - Phó Ban Thư ký HĐQT&amp;QHCĐ đại diện VietinBank nhận giải thưởng hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026”
Ông Vương Huy Đông - Phó Ban Thư ký HĐQT&QHCĐ đại diện VietinBank nhận giải thưởng hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026”

Đối với hạng mục Nhà đầu tư yêu thích nhất, hoạt động bình chọn được triển khai trực tuyến trên hệ thống của Chương trình. Bộ tiêu chí bình chọn đại chúng xoay quanh 3 trụ cột: (i) doanh nghiệp minh bạch hoạt động, (ii) doanh nghiệp có hoạt động IR đại chúng hiệu quả, (iii) ban lãnh đạo thực thi quản trị minh bạch và bảo vệ cổ đông.

Đây là lần thứ 5 và là năm thứ 4 liên tiếp VietinBank nhận được tình cảm từ cộng đồng Nhà đầu tư, là sự ghi nhận đáng giá cho hành trình kiên định theo đuổi tính minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động IR. Không chỉ là một dấu mốc, giải thưởng thể hiện sự nhất quán của VietinBank trong việc chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tăng cường đối thoại chủ động và xây dựng niềm tin bền vững với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường. Qua đó, VietinBank tiếp tục khẳng định IR là cầu nối chiến lược giữa ngân hàng và thị trường vốn, góp phần nâng cao uy tín, củng cố giá trị doanh nghiệp và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Trước đó, VietinBank cũng vinh dự đạt danh hiệu “Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2026”, ghi nhận năm thứ 10 liên tiếp là Ngân hàng duy nhất đạt Chuẩn Công bố thông tin.

VietinBank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất ảnh 2

Giải thưởng IR (IR Awards) là chương trình do Vietstock, Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE), Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FILI) tổ chức thường niên từ năm 2011 nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm, thông qua đánh giá định lượng, tổ chức bình chọn trực tuyến dành cho Nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các ĐCTC chuyên nghiệp, công bố và vinh danh Top 3 tại Lễ Vinh danh IR Awards thường niên.

Từ khóa:

#VietinBank #Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp niêm yết #Quan hệ Nhà đầu tư

Đừng bỏ lỡ

Tin công bố

Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam

Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam

Ngày 22/9/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa 2 bên trong việc triển khai các giải pháp tài chính – ngân hàng vượt trội phục vụ nhu cầu phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa an ninh mạng trong PETROVIETNAM

Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa an ninh mạng trong PETROVIETNAM

Trong tiến trình chuyển đổi số, con người vừa là đối tượng cần được bảo vệ, vừa là mắt xích có thể quyết định mức độ an toàn của toàn hệ thống. Vì vậy, bên cạnh đầu tư công nghệ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) xác định phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa an ninh mạng là nền tảng để hình thành năng lực an ninh mạng trong toàn Tập đoàn

PVcomBank ra mắt bộ thẻ tín dụng mới, đa dạng lựa chọn cho khách hàng

PVcomBank ra mắt bộ thẻ tín dụng mới, đa dạng lựa chọn cho khách hàng

Từ ngày 15/9, PVcomBank ra mắt 4 dòng thẻ tín dụng mới, bao gồm: PVcomBank Basic, PVcomBank Cashback, PVcomBank HealthPlus và PVcomBank EduPlus. Đây là bộ sản phẩm thẻ mang đến những lựa chọn phù hợp với nhu cầu chi tiêu hằng ngày, đồng thời bổ sung các quyền lợi chuyên biệt dành cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Ông Nguyễn Xuân Vũ (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Sacombank.

Tân Phó chủ tịch Sacombank là ai?

Ông Nguyễn Xuân Vũ, Thành viên HĐQT, vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, HoSE: STB) nhiệm kỳ 2022-2026. 

Baltica 2 - Dấu ấn EPC Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng tại châu Âu

Baltica 2 - Dấu ấn EPC Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng tại châu Âu

Việc PTSC M&C hoàn thành, hạ thủy và vận chuyển thành công 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc Dự án Baltica 2 (ngoài khơi Ba Lan) đánh dấu lần đầu tiên sản phẩm điện gió ngoài khơi chế tạo tại Việt Nam được xuất khẩu sang châu Âu. Thành tựu này không chỉ khẳng định năng lực tổng thầu EPC của Việt Nam, mà còn đánh dấu bước tiến chiến lược của PETROVIETNAM trong chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo toàn cầu.

Những chiếc xe mang sắc cam GPBank với nhiều phần quà hấp dẫn.

Khi chi nhánh ngân hàng “tự di chuyển” đến gặp khách hàng

Tại các chợ dân sinh, phố đi bộ và điểm công cộng ở bốn thành phố lớn, đoàn xe sắc cam của GPBank đưa dịch vụ ngân hàng số, thanh toán QR và kiến thức an toàn tài chính đến gần người dân. Hành trình giúp hàng nghìn người mở mới tài khoản, làm quen với tiện ích số và bảo vệ an toàn khi giao dịch trực tuyến.

NOXH Marina Living Halong: Từ hệ tiện ích toàn diện đến chuẩn sống trọn vẹn

NOXH Marina Living Halong: Từ hệ tiện ích toàn diện đến chuẩn sống trọn vẹn

BIM Land phát triển Nhà ở Xã hội Marina Living Halong với hệ tiện ích, cảnh quan và hạ tầng vận hành được đầu tư đồng bộ, lấy chất lượng sống của cư dân làm trọng tâm. Qua đó, dự án hướng tới một môi trường an cư hiện đại, tiện nghi và gắn kết, góp phần định hình những tiêu chuẩn mới trong phân khúc nhà ở xã hội.

Vietcombank Haha Collection mở khóa hàng loạt cơ hội trải nghiệm độc quyền cùng Quán Nhà Haha

Vietcombank Haha Collection mở khóa hàng loạt cơ hội trải nghiệm độc quyền cùng Quán Nhà Haha

Từ chiếc thẻ mang đậm dấu ấn Quán Nhà Haha đến cơ hội bước chân vào không gian của chương trình, Vietcombank tiếp tục mở rộng hành trình trải nghiệm dành cho khách hàng, nơi mỗi giao dịch không chỉ mang lại giá trị thiết thực mà còn trở thành cầu nối đưa khách hàng đến gần hơn với văn hóa dân tộc Việt Nam và kiến tạo những hành trình thú vị.

Nhiều ưu đãi dành cho khách hàng nộp thuế trực tuyến trên PVConnect

Nhiều ưu đãi dành cho khách hàng nộp thuế trực tuyến trên PVConnect

Từ nay đến hết tháng 12/2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trải nghiệm nộp thuế trực tuyến trên ứng dụng PVConnect. Chương trình được áp dụng trên nền tảng tính năng nộp thuế đã được PVcomBank triển khai, giúp khách hàng chủ động tra cứu và thực hiện các nghĩa vụ tài chính ngay trên kênh số.