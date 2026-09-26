Cuộc đua mở rộng của “ông lớn” bệnh viện tư: Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận chưa đuổi kịp

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng đang thúc đẩy các bệnh viện tư nhân chạy đua mở rộng quy mô. Thế nhưng, phía sau những khoản đầu tư lớn thì kết quả kinh doanh lại chưa theo kịp sự kỳ vọng.

Việt Nam hiện là quốc gia đông dân thứ ba (hơn 102 triệu người vào năm 2025) ở Đông Nam Á sau Indonesia, Philippines. Với quy mô dân số ngày càng tăng, cùng sự mở rộng nhanh của tầng lớp trung lưu, đang thúc đẩy người dân quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Theo thống kê, chi tiêu y tế bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 270 USD vào năm 2025 và có thể lên tới 328 USD vào năm 2028. Trong khi năm 2019, trung bình mỗi người Việt chỉ chi hơn 150 USD cho y tế, thông tin từ hội thảo đối thoại chính sách về “Giải pháp chia sẻ rủi ro trong y tế nhằm tăng cường tiếp cận thuốc cho người bệnh” tổ chức vào cuối năm ngoái.

Chi tiêu y tế bình quân đầu người ở Việt Nam tăng trong những năm gần đây. Ảnh minh hoạ: Bệnh viện Bạch Mai.

Xét về mức chi tiêu cho y tế, Việt Nam vẫn ở mức trung bình trong khu vực Đông Nam Á sau Singapore, Malaysia và Thái Lan. Điều đó cho thấy, tiềm năng của thị trường cũng đang mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế.

Trên sàn chứng khoán hiện mới chỉ có hai doanh nghiệp bệnh viện đang niêm yết là CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (Mã: TNH) tên cũ là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức (Mã: TTD).

Cuộc đua mở rộng và những áp lực TNH phải đối mặt

Được thành lập vào năm 2012, CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (Mã: TNH) tiền thân là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên có vốn điều lệ ban đầu là 27,7 tỷ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh, vốn điều lệ hiện tại đạt hơn 1.657 tỷ đồng.

TNH đang sở hữu 4 cơ sở là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên với quy mô 450 giường, Bệnh viện TNH Phổ Yên với 200 giường, Bệnh viện TNH Việt Yên có 150 giường, Bệnh viện TNH Lạng Sơn có 98 giường.

Hiện tại, TNH là hệ thống bệnh viện ngoài công lập lớn nhất các tỉnh miền núi vùng Đông Bắc. Thông tin từ TNH, công ty đang triển khai xây dựng Bệnh viện TNH Lạng Sơn với quy mô 300 giường, tiến độ bệnh viện đạt 84,5% tính đến cuối tháng 7.

Công ty đặt mục tiêu đến năm 2030 có thêm nhiều cơ sở khám chữa bệnh đặt nằm ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng…

Quá trình phát triển của TNH. Ảnh: TNH.

Về tình hình kinh doanh, giai đoạn 2015–2019, doanh thu của TNH dao động trong 210–280 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 80–105 tỷ đồng mỗi năm. Bước ngoặt đến từ năm 2020, khi TNH đưa bệnh viện thứ hai vào hoạt động, đồng thời mở rộng quy mô cơ sở đầu tiên, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2020–2023, doanh thu TNH liên tục ghi nhận tăng trưởng dương. Năm 2023, doanh nghiệp đạt mức doanh thu cao nhất với 531 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước.

Đến năm 2024, TNH không duy trì được đà tăng trưởng. Doanh thu cả năm đạt 440 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 68%, xuống còn 45 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh lao dốc do công ty tập trung nguồn lực cho việc đưa Bệnh viện TNH Việt Yên vào hoạt động từ tháng 11/2024. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3) kéo dài trong quý III cũng khiến lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị tại các cơ sở của TNH sụt giảm, qua đó tác động đến kết quả kinh doanh.

Thậm chí, đến năm 2025, TNH báo lỗ sau thuế lên tới 93 tỷ đồng do phát sinh chi phí khấu hao lớn từ Bệnh viện TNH Việt Yên trong giai đoạn đầu vận hành khi công suất khai thác chưa đạt mức tối ưu.

Không những thế, khoản lãi vay tại Bệnh viện TNH Việt Yên cũng gây áp lực lớn cho doanh nghiệp. Trong năm ngoái, phần chi phí nhân sự TNH cũng tăng lên đáng kể khi công ty điều chỉnh cơ cấu tổ chức, bổ sung đội ngũ quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Sang nửa đầu năm nay, tình hình kinh doanh TNH vẫn chưa được cải thiện khi lợi nhuận sau thuế âm 63 tỷ đồng.

Theo giải trình, chi phí tài chính tăng cao do chi phí lãi vay tăng cao tại dự án Bệnh viện TNH Việt Yên. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do chi phí nhân sự tăng lên trong bối cảnh việc tuyển dụng nhân lực y tế gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, trong kỳ công ty phát sinh thêm chi phí tuyển dụng, đào tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch nâng công suất giường bệnh tại dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3.

Tim Tâm Đức làm ăn ra sao?

Ngoài TNH, trên sàn chứng khoán còn có một doanh nghiệp bệnh viện niêm yết là CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức (Mã: TTD). Đơn vị này chính thức đi vào hoạt động năm 2006 với quy mô hiện nay lên tới 257 giường nội trú. Bệnh viện hiện có vốn điều lệ hơn 155 tỷ đồng.

Năm ngoái, mỗi ngày Tim Tâm Đức có khoảng 300 người bệnh đến khám, trong đó 17% là bệnh nhân mới. Số lượng bệnh nhân chủ yếu ở TP.HCM (41%) và các tỉnh phía Nam (38%). Trong đó, bệnh nhân là người nước ngoài đã khám ở Tim Tâm Đức tăng qua các năm, chủ yếu đến từ các quốc gia như Canada, Mỹ, Pháp, Canada, Anh, Nhật…

Năm 2025, Tim Tâm Đức ghi nhận 3.374 lượt khám ngoại trú của người nước ngoài, chiếm 4,2% tổng lượt khám ngoại trú. Điều trị nội trú, có 298 trường hợp người nước ngoài, chiếm 6,5% tổng số bệnh nhân nội trú.

Giai đoạn 2015–2018, Tim Tâm Đức duy trì đà tăng trưởng tích cực khi cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế liên tục đi lên.

Tuy nhiên, “phong độ” này không kéo dài. Trong hai năm 2019–2020, kết quả kinh doanh bắt đầu suy giảm so với cùng kỳ. Đáng chú ý, năm 2021, lợi nhuận sau thuế của công ty lao dốc xuống chỉ còn hơn 10 tỷ đồng, khi hoạt động kinh doanh chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Từ năm 2022–2025, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, hoạt động kinh doanh của bệnh viện từng bước phục hồi và khởi sắc rõ rệt. Đến năm 2024, công ty thiết lập mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục, với doanh thu đạt 835 tỷ đồng, tăng đáng kể so với những năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2026, Tim Tâm Đức ghi nhận hơn 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 24% so với cùng kỳ do giá vốn bán hàng và chi phí hoạt động tăng cao.

Nhìn chung, doanh thu Tim Tâm Đức liên tục tăng trưởng qua các năm nhưng lợi nhuận lại khá teo tóp, đây là điều thường thấy ở phần lớn doanh nghiệp bệnh viện khi họ phải liên tục xây dựng bệnh viện, mua sắm trang thiết bị y tế và đầu tư nhiều cho chi phí lương.

Cuộc đổ bộ của các “ông lớn” vào mảng bệnh viện

Bên cạnh TNH và Tim Tâm Đức, trên thị trường hiện nay cũng có nhiều hệ thống bệnh viện tư hoạt động.

Nếu xét về quy mô doanh thu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec của Tập đoàn Vingroup là hệ thống bệnh viện tư nhân lớn trên thị trường. Thành lập từ tháng 11/2012, đến nay Vinmec đã phát triển mạng lưới gồm 17 bệnh viện và phòng khám, với tổng công suất 1.505 giường bệnh.

Thông tin từ báo cáo thường niên của Vingroup, trong năm 2025 có 1,2 triệu lượt bệnh nhân khám và điều trị tại Vinmec. Trong năm 2024, tổng doanh thu thuần hoạt động y tế và các dịch vụ liên quan của Vingroup đạt 5.554 tỷ đồng, lỗ trước thuế hơn 630 tỷ đồng.

Về CTCP Y khoa Hoàn Mỹ (chủ chuỗi bệnh viện Hoàn Mỹ), một trong những bệnh viện tư đầu tiên của Việt Nam. Công ty được thành lập vào năm 2007, hiện có 16 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc với 2.900 giường bệnh.

Theo số liệu công bố trên Cbonds - chuyên trang trái phiếu của HNX, năm 2025, Hoàn Mỹ ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 679 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ (552 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, ở Việt Nam còn một số chuỗi bệnh viện tư nhân lớn như Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện FV... nhưng họ không công bố chi tiết về chỉ số tài chính.