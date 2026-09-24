Giá vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

USD/ounce, xuống 4.291 USD/ounce, quy đổi khoảng 135,5 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC giảm xuống 144,9 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 9,4 triệu đồng/lượng.

Sáng 24/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

So với ngày 23/9, giá vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 141,8-145,8 triệu đồng/lượng.

So với sáng 23/9, vàng nhẫn SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. So với chiều 23/9, mức giảm tại 3 doanh nghiệp tương tự.

Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 145,8 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 300.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tuột mốc 4.300 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 24/9 giao dịch ở mức 4.291 USD/ounce, giảm 72 USD/ounce so với mức 4.363 USD/ounce của sáng 23/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.190 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,5 triệu đồng/lượng. So với mức 137,9 triệu đồng/lượng của sáng 23/9, giá vàng quy đổi hiện thấp hơn khoảng 2,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 24/9 giảm xuống 4.291 USD/ounce, thấp hơn 72 USD/ounce so với sáng 23/9. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.287 USD/ounce vào sáng 17/9, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 4 USD/ounce, tương đương 0,1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 297 USD/ounce, tương đương 6,4%.

Giá vàng chịu áp lực khi đồng USD tăng lên mức cao nhất 2 tháng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất gia tăng. Theo Reuters, các tín hiệu cứng rắn từ quan chức Fed đã củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, qua đó gây sức ép lên vàng - tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007 sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ tăng mạnh trong tháng 9. Lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng và tiếp tục là yếu tố bất lợi đối với kim loại quý.

Giá vàng trong nước chiều 23/9

Chiều 23/9, SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 142-145 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết ở mức 142-146 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,3-146,3 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua - bán tại cả 2 doanh nghiệp ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 146,3 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 300.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,3 triệu đồng/lượng.