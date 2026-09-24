close Đăng nhập

Giá vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

Minh Quân
Minh Quân

USD/ounce, xuống 4.291 USD/ounce, quy đổi khoảng 135,5 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC giảm xuống 144,9 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 9,4 triệu đồng/lượng.

1790216371633-2761915857285171145-2761915857285171145-d55732f80deeb84bc890f2cf6b532ebe.jpg

Sáng 24/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

So với ngày 23/9, giá vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 141,8-145,8 triệu đồng/lượng.

So với sáng 23/9, vàng nhẫn SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. So với chiều 23/9, mức giảm tại 3 doanh nghiệp tương tự.

Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 145,8 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 300.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,4 triệu đồng/lượng.

1790216387263-2761915857285171145-2761915857285171145-381a5a81dc69a6aedf9bf02c1403f2cf.jpg

Giá vàng tuột mốc 4.300 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 24/9 giao dịch ở mức 4.291 USD/ounce, giảm 72 USD/ounce so với mức 4.363 USD/ounce của sáng 23/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.190 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,5 triệu đồng/lượng. So với mức 137,9 triệu đồng/lượng của sáng 23/9, giá vàng quy đổi hiện thấp hơn khoảng 2,4 triệu đồng/lượng.

vang-the-gioi-24-9.jpg
Giá vàng thế giới sáng 24/9 giảm xuống 4.291 USD/ounce, thấp hơn 72 USD/ounce so với sáng 23/9. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.287 USD/ounce vào sáng 17/9, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 4 USD/ounce, tương đương 0,1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 297 USD/ounce, tương đương 6,4%.

Giá vàng chịu áp lực khi đồng USD tăng lên mức cao nhất 2 tháng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất gia tăng. Theo Reuters, các tín hiệu cứng rắn từ quan chức Fed đã củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, qua đó gây sức ép lên vàng - tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007 sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ tăng mạnh trong tháng 9. Lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng và tiếp tục là yếu tố bất lợi đối với kim loại quý.

Giá vàng trong nước chiều 23/9

Chiều 23/9, SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 142-145 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết ở mức 142-146 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,3-146,3 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua - bán tại cả 2 doanh nghiệp ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 146,3 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 300.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,3 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Từ khóa:

#VietTimes #giá vàng #giá vàng sjc #giá vàng hôm nay #SJC

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

50 năm Vinamilk: Khi ''Đạt chuẩn'' chưa phải là điểm dừng

50 năm Vinamilk: Khi ''Đạt chuẩn'' chưa phải là điểm dừng

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng, mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.

Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam

Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam

Ngày 22/9/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa 2 bên trong việc triển khai các giải pháp tài chính – ngân hàng vượt trội phục vụ nhu cầu phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa an ninh mạng trong PETROVIETNAM

Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa an ninh mạng trong PETROVIETNAM

Trong tiến trình chuyển đổi số, con người vừa là đối tượng cần được bảo vệ, vừa là mắt xích có thể quyết định mức độ an toàn của toàn hệ thống. Vì vậy, bên cạnh đầu tư công nghệ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) xác định phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa an ninh mạng là nền tảng để hình thành năng lực an ninh mạng trong toàn Tập đoàn

PVcomBank ra mắt bộ thẻ tín dụng mới, đa dạng lựa chọn cho khách hàng

PVcomBank ra mắt bộ thẻ tín dụng mới, đa dạng lựa chọn cho khách hàng

Từ ngày 15/9, PVcomBank ra mắt 4 dòng thẻ tín dụng mới, bao gồm: PVcomBank Basic, PVcomBank Cashback, PVcomBank HealthPlus và PVcomBank EduPlus. Đây là bộ sản phẩm thẻ mang đến những lựa chọn phù hợp với nhu cầu chi tiêu hằng ngày, đồng thời bổ sung các quyền lợi chuyên biệt dành cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Sự trở lại của ông Trần Quí Thanh

Sự trở lại của ông Trần Quí Thanh

Từ kỹ sư cơ khí, ông Trần Quí Thanh đã gây dựng đế chế đồ uống Tân Hiệp Phát. Sau bản án 8 năm tù năm 2024 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ông vừa xuất hiện trở lại trên thương trường khi góp vốn vào doanh nghiệp bất động sản.