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Ông Đỗ Quang Vinh rời HĐQT Vietravel Airlines sau hơn một năm

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Ông Đỗ Quang Vinh (con trai cả bầu Hiển) không còn là thành viên HĐQT Vietravel Airlines từ ngày 18/8. Ông Đỗ Vinh Quang (em trai ông Vinh) hiện là Chủ tịch HĐQT hãng hàng không này.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHS) vừa thông báo CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) không còn là tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT SHS, kể từ ngày 18/8.

Nguyên nhân là ông Vinh không còn là thành viên HĐQT tại Vietravel Airlines.

Ông Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), nhà sáng lập T&T Group. Bên cạnh vai trò là Chủ tịch SHS, ông Vinh còn là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHB).

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Ông Đỗ Quang Vinh. Ảnh: SHS.

Ông Vinh tham gia HĐQT Vietravel Airlines từ tháng 4/2025, trong đợt kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau khi các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái T&T Group trở thành cổ đông chiến lược của hãng hàng không này.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường diễn ra vào ngày 1/4/2025, hai con trai của bầu Hiển là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang được bầu làm thành viên HĐQT.

Sau đó, HĐQT nhiệm kỳ mới của Vietravel Airlines họp và chọn ông Quang (em trai ông Vinh, chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh) giữ vai trò Chủ tịch.

Ông Đỗ Vinh Quang (con trai thứ hai của bầu Hiển) sinh năm 1995 hiện là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc T&T Group, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.

Mới đây, tại Paris (Pháp), Vietravel Airlines và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm A321neo và A321XLR.

Số máy bay này phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn của hãng, với kế hoạch bàn giao bắt đầu từ năm 2029.

Theo hãng hàng không, việc lựa chọn đồng thời A220 và A321 thể hiện tầm nhìn phát triển mạng bay dài hạn của Vietravel Airlines.

Trong đó, A220 giữ vai trò chiến lược trong định hướng “khai mở thị trường”, tạo điều kiện để Vietravel Airlines tiên phong hình thành các kết nối hàng không trực tiếp mới tới những thành phố, khu vực trước đây chưa có đường bay thẳng thường lệ hoặc khả năng tiếp cận bằng đường hàng không còn hạn chế.

Với quy mô khai thác phù hợp, A220 cho phép hãng từng bước tạo lập và nuôi dưỡng thị trường. Trong khi A321 đáp ứng các đường bay có nhu cầu cao hơn và tạo dư địa mở rộng phạm vi khai thác tới những chặng quốc tế dài hơn.

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Ông Đỗ Quang Hiển, ông Đỗ Vinh Quang và ông Wouter van Wersch - Chủ tịch Airbus International trao thỏa thuận hợp tác mua 50 máy bay thế hệ mới. Ảnh: T&T Group.

Kế hoạch bổ sung 50 tàu bay Airbus là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi của Vietravel Airlines kể từ khi hãng gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024.

Từ việc củng cố nguồn lực và từng bước gia tăng tỷ lệ tàu bay thuộc sở hữu - bắt đầu với chiếc Airbus A321 đầu tiên vào tháng 6/2025 - Vietravel Airlines đang chuyển sang giai đoạn hoạch định đội tàu dài hạn, mở rộng mạng bay và nâng cao mức độ chủ động trong khai thác.

Hiện nay, Vietravel Airlines đang phát triển mạng bay nội địa kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch trọng điểm, đồng thời từng bước hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay thường lệ tới Bangkok (Thái Lan) và Thâm Quyến (Trung Quốc).

Cùng với kế hoạch tiếp tục bổ sung tàu bay trong nửa cuối năm 2026, hãng dự kiến nâng quy mô khai thác lên khoảng 80 - 90 chuyến bay/ngày, song song với việc mở rộng kết nối tới nhiều điểm đến mới ở trong nước và quốc tế.

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Từ khóa:

#Đỗ Quang Vinh #Vietravel Airlines #bầu Hiển #Đỗ Vinh Quang

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