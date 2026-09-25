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Giá vàng hôm nay 25/9 tiếp tục giảm

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 25/9 giảm khoảng 17 USD/ounce, xuống 4.274 USD/ounce, quy đổi khoảng 134,9 triệu đồng/lượng.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 25/9 giao dịch ở mức 4.274 USD/ounce, giảm khoảng 17 USD/ounce so với mức 4.291 USD/ounce của sáng 24/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.180 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,9 triệu đồng/lượng. So với mức 135,5 triệu đồng/lượng của sáng 24/9, giá vàng quy đổi hiện thấp hơn khoảng 600.000 đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 25/9 giảm xuống 4.274 USD/ounce, thấp hơn khoảng 17 USD/ounce so với sáng 24/9. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.348 USD/ounce vào sáng 18/9, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 74 USD/ounce, tương đương 1,7%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 315 USD/ounce, tương đương 6,9%.

Giá vàng tiếp tục chịu sức ép khi thị trường theo dõi triển vọng lãi suất tại Mỹ. Diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tác động đáng kể đến kim loại quý, bởi mặt bằng lãi suất và lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư tiếp tục chú ý tới các số liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những dữ liệu ảnh hưởng đến kỳ vọng về lộ trình lãi suất, cùng biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu, có thể khiến giá vàng duy trì trạng thái biến động.

Giá vàng trong nước chiều 24/9

Chiều 24/9, SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 141,6-145,6 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua - bán tại cả 2 doanh nghiệp ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 145,6 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 400.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,7 triệu đồng/lượng.

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