Giá vàng thế giới giảm xuống 3.568 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 27/11 giao dịch ở mức 3.568 USD/ounce, giảm 8 USD/ounce so với mức 3.576 USD/ounce của sáng 26/11. Kim loại quý quay đầu giảm sau những phiên phục hồi, tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 3.600 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 26.010 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 111,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 300.000 đồng/lượng so với mức 112,2 triệu đồng/lượng của sáng 26/11.

Giá vàng thế giới sáng 27/11 giảm xuống 3.568 USD/ounce, thấp hơn 8 USD/ounce so với sáng 26/11. Ảnh: Getty.

So với ngày 20/11, khi giá vàng ở mức 3.524 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn 44 USD/ounce, tương đương 1,2%. Tuy nhiên, trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 501 USD/ounce, tương đương 12,4%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới vẫn chưa duy trì được đà phục hồi ổn định. Sau khi giảm về vùng 3.500 USD/ounce trong tuần trước, kim loại quý đã tăng trở lại nhưng tiếp tục gặp khó khăn khi tiến gần mốc 3.600 USD/ounce.

Biến động mạnh trong những phiên gần đây cho thấy xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn chưa rõ ràng. Nhà đầu tư cần thận trọng trước nguy cơ giá vàng tiếp tục điều chỉnh.

Giá vàng trong nước sáng 27/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 27/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 128,5-134,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 128,3-134,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 6 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng. SJC có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 134,3 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI và Bảo Tín Minh Châu 800.000 đồng/lượng.