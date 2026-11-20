Chiều 20/11, với 475/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trước khi các đại biểu Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, trình bày báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Về sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, liên quan tới quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Tài chính cho biết việc bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương định hướng tại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Việc xác định cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận sẽ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận tại quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi theo quy định của pháp luật về giáo dục.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định tại Nghị định chỉ miễn thuế đối với thu nhập gắn trực tiếp với hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh. Theo báo cáo tiếp thu, giải trình, quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh là giải pháp cần thiết nhằm góp phần thực hiện mục tiêu về phát triển giáo dục, y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, đã được Chính phủ xem xét kỹ và thống nhất thông qua chính sách này để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật. Ảnh: Quốc hội.

Chính sách đã được quy định ngay trong luật về thuế, có mục tiêu cụ thể, đối tượng hẹp, không trái với định hướng tại Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Về các nội dung sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tại Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa vào trong nội dung của luật này gồm: nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương án tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân lên 10 tỷ đồng của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh kèm theo giao Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu theo tình hình kinh tế xã hội của từng thời kỳ; việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bổ sung khoản chi cho đào tạo, đào tạo lại nhân lực, tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị vào chi phí được trừ; bổ sung quy định doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người khuyết tật; bãi bỏ khoản 4 và khoản 5 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025 của Quốc hội khóa XV.

Về sửa đổi bổ sung về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đối với việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, dự thảo luật bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục để tạo đột phá về cơ chế chính sách nhằm phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Chính phủ đã có văn bản báo cáo Đảng ủy Quốc hội về nội dung này. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định tại Nghị định diện tích đất được miễn là diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê, nhận chuyển nhượng hợp pháp sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, không bao gồm diện tích sử dụng vào các mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Trường hợp sử dụng không đúng mục đích sẽ bị thu hồi số thuế được miễn, tính tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về quy định về thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang, dự thảo luật đã bổ sung quy định thu thuế đối với đất bỏ hoang với mức thuế suất là 0,2%. Nội dung này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027. Đồng thời rà soát, bổ sung quy định về diện tích đất tính thuế là diện tích đất bỏ hoang để có cơ sở tính thuế. Về giá đất tính thuế, dự thảo luật điều chỉnh thời gian ổn định giá đất từ 5 năm thành 3 năm cho đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai sửa đổi đang trình Quốc hội.

Theo Cổng thông tin Quốc hội