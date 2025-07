Giá vàng SJC, vàng nhẫn sáng nay 14/7 đứng yên, bitcoin tiếp tục tăng mạnh

VietTimes - Giá vàng SJC, vàng nhẫn sáng nay 14/7 được giữ nguyên so với tuần trước, giá vàng thế giới nhích nhẹ lên mốc 3.361 USD/ounce. Trong khi đó, đồng tiền điện tử bitcoin tiếp tục chinh phục kỷ lục mới về giá.

Vàng miếng, vàng nhẫn đứng yên trong phiên đầu tuần

Cập nhật giá vàng sáng 14/7, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu đều giao dịch vàng miếng SJC ở mức 119.500.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán ra ở mức 121.500.000 đồng/lượng.

So với phiên sáng thứ bảy tuần trước, giá vàng trong nước giữ nguyên mức niêm yết ở cả 2 chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng đứng yên ở mức cao trong phiên đầu tuần. Ảnh: Thu Thủy

Giá vàng nhẫn cũng được các nhà vàng giữ nguyên so với phiên giao dịch cuối tuần trước (đơn vị triệu đồng). Ảnh: Thu Thủy

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch bán ra - mua vào ở mức 115.000.000 – 117.500.000 đồng/lượng, với chênh lệch mua – bán 2.500.000 đồng/lượng và giữ nguyên mức niêm yết ở cả 2 chiều so với phiên sáng thứ bảy tuần trước.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 116.000.000 – 119.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch vẫn ở ngưỡng 2.000.000 đồng/lượng và giữ nguyên đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 116.200.000 – 119.200.000 đồng/lượng, cũng giữ nguyên mức niêm yết ở cả 2 chiều so với sáng 13/7.

Vàng thế giới tăng nhẹ, giữ đà tăng gần 39% so với năm ngoái

Giá vàng thế giới trong phiên sáng 14/7 đang giao dịch ở mức 3.362 USD/ounce, tăng nhẹ 0,26% so với sáng qua 13/7. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng tương đương khoảng 105 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo TradingEconomics, giá vàng đã tăng lên mức 3.361,59 USD/ounce, tăng 0,26% so với phiên liền trước. Tuy nhiên, tính trong vòng một tháng qua, giá vàng đã giảm nhẹ 0,67%. Dù vậy, so với cùng thời điểm năm ngoái, giá kim loại quý này vẫn cao hơn tới 38,76%, phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Bitcoin tăng mạnh, tiến sát mốc 120.000 USD/BTC

Theo dữ liệu từ Binance, vào 8h30 sáng nay, giá bitcoin đang giao dịch ở mức 119.069 USD/BTC, ghi nhận mức tăng mạnh 1,41% trong vòng 24h. Trong 24h qua, giá bitcoin đạt kỷ lục mới ở mức 119.420 USD/BTC và thấp nhất ở mức 118.409 USD/BTC, biên độ chênh lệch không quá lớn.

Giá bitcoin đạt mức kỷ lục mới tại 119.420 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng 50,7 tỷ USD, tổng nguồn cung lưu hành của Bitcoin hiện đạt 19,9 triệu BTC với vốn hóa thị trường hiện tại là 2.368 tỷ USD.

10 đồng tiền mã hóa lớn nhất thị trường tăng nhiều trong vòng 24h qua.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa thì có 8 đồng tiền có xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó. Đồng tiền có mức tăng cao nhất là ADA với 4,26% và tổng giao dịch trên thị trường là 26,8 tỷ.