Giá vàng SJC lùi về 170,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng so với hôm qua

Sáng 17/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 167 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 170,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (16/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 166,5 - 170 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với sáng 16/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 167 - 170 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 166,5 – 170 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với ngày 16/4.

Giá vàng thế giới giảm 1,5 triệu đồng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 17/4 giao dịch ở mức 4.771 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 151,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua (16/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 4.771 - 4.800 USD/ounce, hướng tới tuần tăng trưởng thứ tư liên tiếp. Kim loại quý đang được hỗ trợ mạnh mẽ bởi kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn giữa Mỹ và Iran, yếu tố then chốt giúp xoa dịu nỗi lo về lạm phát đình trệ và lộ trình siết chặt lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Tâm điểm của thị trường đổ dồn vào tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định Tehran đã chấp thuận các điều khoản mang tính bước ngoặt: từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân, cung cấp "dầu miễn phí" và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Mặc dù giới chức Iran chưa chính thức xác nhận các chi tiết này, nhưng sự lạc quan đã lan tỏa khắp các sàn giao dịch. Dù vậy, trên thực tế, eo biển Hormuz vẫn đang trong tình trạng tê liệt dưới sự phong tỏa kép của cả hai bên. Giám đốc điều hành IMF, ông Fatih Birol, cũng đưa ra cảnh báo thận trọng rằng việc khôi phục một phần đáng kể sản lượng dầu khí bị gián đoạn có thể mất tới hai năm.

Bất chấp những rào cản kỹ thuật, giá dầu thô đã quay đầu giảm sâu nhờ kỳ vọng vào một thỏa thuận hạt nhân mới, làm giảm bớt áp lực vật giá và hạ nhiệt dự báo về các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Tính chung cả tuần, vàng dự kiến sẽ tăng khoảng 1% và hiện đang neo cao hơn khoảng 17% so với mức đáy thiết lập vào tháng 3 vừa qua.

Giá Bitcoin tăng nhẹ

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (17/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 74.762 USD/BTC, tăng nhẹ 0,1% trong 24 giờ qua. Thị trường tiền mã hóa đang chững lại sau tuyên bố đầy bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Tehran đã chấp thuận các điều khoản hạt nhân mới, bao gồm lộ trình mở lại eo biển Hormuz và cung cấp "dầu giá rẻ" để hạ nhiệt lạm phát toàn cầu.

Trong khi giới chức Iran vẫn chưa chính thức xác nhận các chi tiết này, Bitcoin đang đóng vai trò là hàn thử biểu đo lường niềm tin: giá không sụt giảm mạnh cho thấy dòng tiền vẫn đang thận trọng đề phòng kịch bản đàm phán bị đình trệ vào phút chót.

So với mức giá của 7 ngày trước (71.876 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 4%. Sau một tuần đầy rẫy những chuyển biến từ phong tỏa hải quân đến đề xuất ngừng bắn vĩnh viễn, Bitcoin đã xác lập được một nền tảng giá vững chắc.

Việc tài sản này duy trì đà tăng tuần trong bối cảnh giá dầu thô quay đầu giảm sâu và chỉ số Dollar Index (DXY) suy yếu cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của các quỹ ETF sang trạng thái tích lũy dài hạn. Bitcoin không còn phản ứng hoảng loạn trước các rủi ro địa chính trị mà đang dần trở thành một kênh lưu trữ giá trị ổn định bất chấp những cảnh báo về sự đứt gãy cung ứng năng lượng từ IMF.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng 2,5% so với mức ghi nhận một tháng trước (72.954 USD/BTC). Thị trường hiện đang chuyển dịch trọng tâm từ rủi ro chiến tranh sang kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn từ Fed. Việc xác lập "điểm cân bằng mới" quanh ngưỡng 74.000 USD được giới phân tích đánh giá là bệ đỡ quan trọng để Bitcoin có thể thực hiện cú đột phá lên mốc 80.000 USD, nếu thông điệp xác nhận thỏa thuận hòa bình từ Tehran chính thức được phát đi trong phiên giao dịch tối nay.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 176 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.496 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.

