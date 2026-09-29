Khải Hoàn Land không công bố đầy đủ giao dịch với công ty liên quan người thân lãnh đạo

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa chỉ ra nhiều vi phạm tại CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG), tập trung vào nghĩa vụ công bố thông tin, giao dịch với bên liên quan, hồ sơ phát hành trái phiếu và việc sử dụng tiền huy động từ trái phiếu.

Theo Kết luận thanh tra số 51/KL-TT ngày 4/9/2026, Khải Hoàn Land đã có nhiều nội dung công bố không đúng thời hạn, không đầy đủ thông tin về giao dịch với bên liên quan và sử dụng một phần tiền từ đợt phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng không đúng với phương án đã công bố.

Không công bố nhiều giao dịch với công ty liên quan chủ tịch HĐQT, người thân tổng giám đốc

Một trong những nội dung được Thanh tra Chứng khoán Nhà nước chỉ ra là Khải Hoàn Land không trình bày đầy đủ số liệu, giá trị giao dịch với bên liên quan trong các báo cáo quản trị.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty phát sinh giao dịch hợp tác kinh doanh chuyển nhượng 100 tỷ đồng, khoản thanh toán thay 32 tỷ đồng và khoản thu hơn 7,7 tỷ đồng liên quan đến dự án La Partenza với CTCP Bất động sản Khải Minh Land.

Tổng giá trị các khoản giao dịch gần 140 tỷ đồng, nhưng không được trình bày đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. Kết luận thanh tra cho biết, chị của Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land là cổ đông lớn tại Khải Minh Land.

Tại dự án La Partenza, Khải Hoàn Land còn trả tiền hợp tác kinh doanh 327,5 tỷ đồng cùng tiền lãi 30 tỷ đồng với Công ty TNHH Cộng đồng môi giới (anh trai tổng giám đốc Khải Hoàn Land là thành viên góp vốn và làm chủ tịch hội đồng thành viên); Dòng tiền chi hộ dự án La Partenza 1,1 tỷ đồng với Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh. Nhưng các giao dịch này không được trình bày đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Liên quan đến Công ty Giao Hưởng Xanh, 6 tháng đầu năm 2025, Khải Hoàn Land phát sinh giao dịch hợp tác kinh doanh chuyển nhượng 295 tỷ đồng với Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh, nhưng không được trình bày đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Trong năm 2025, Khải Hoàn Land phát sinh thêm giao dịch chuyển nhượng tiền đặt cọc trị giá hơn 291,4 tỷ đồng với Giao Hưởng Xanh và không được trình bày đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

Kết luận thanh tra cho biết, anh trai tổng giám đốc Khải Hoàn Land là thành viên góp vốn và chủ tịch Hội đồng thành viên của Giao Hưởng Xanh.

Trước đó, năm 2023, Khải Hoàn Land tiếp tục có giao dịch hợp tác đầu tư 500 tỷ đồng với CTCP Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu nhưng không được Khải Hoàn Land trình bày đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Theo kết luận, chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này.

Dự án Khải Hoàn Prime tại khu Nam TP.HCM.

Dùng tiền huy động trái phiếu cho chi phí hoạt động công ty

Trong thời kỳ thanh tra, Khải Hoàn Land có 5 đợt phát hành trái phiếu từ 2023 - 2026, ngoài ra còn có 3 đợt phát hành trái phiếu năm 2020 và 2021. 8 lô trái phiếu này có giá trị từ 80 - 300 tỷ đồng, tổng giá trị phát hành là 1.640 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ các lô trái phiếu, kể cả lô mới phát hành tháng 1/2026, đều đã được Khải Hoàn Land tất toán hoặc mua lại trước hạn, đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, một số lô trái phiếu được Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xác định để xảy ra các vi phạm liên quan đến công bố thông tin và sử dụng tiền sai mục đích.

Đáng chú ý nhất trong số này là việc sử dụng tiền từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã KHGH2123001.

Theo đó, vào tháng 9/2021, Khải Hoàn Land phát hành 300.000 trái phiếu, tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 12%/năm.

Theo phương án công bố, nguồn tiền này được sử dụng để tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản và hợp tác phát triển, phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Tuy nhiên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xác định từ ngày 15/10 đến 11/12/2021, Khải Hoàn Land đã sử dụng hơn 24,4 tỷ đồng trong số 300 tỷ đồng huy động được để thanh toán các chi phí hoạt động của Công ty.

Các khoản chi gồm lãi trái phiếu, thuế, mua sắm trang thiết bị, máy lạnh, phí chuyển phát, quảng cáo, bàn ghế, tiền lương và một số chi phí hoạt động khác. Theo kết luận, việc sử dụng số tiền này không đúng với nội dung đã công bố cho nhà đầu tư.

Một điểm đáng chú ý khác liên quan đến trái phiếu KHGH2123001 là việc công bố thông tin về mua lại trước hạn. Ngày 5/12/2024, Khải Hoàn Land mua lại trước hạn 59.999 trái phiếu, tổng giá trị gần 60 tỷ đồng, nhưng không trình bày khoản thanh toán này trong báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2024.

Trong các ngày 17/1, 14/2 và 3/3/2025, Công ty tiếp tục mua lại trước hạn 240.001 trái phiếu, tổng giá trị hơn 240 tỷ đồng. Khoản thanh toán này cũng không được trình bày trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2025.

Ngoài ra, Khải Hoàn Land cũng bị xác định chưa đảm bảo đầy đủ thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ mã BOND.KHL2020.01, giá trị 200 tỷ đồng.

Tại bản công bố thông tin trước phát hành ngày 10/2/2020, Công ty chưa nêu thông tin về giao dịch trái phiếu. Phần thông tin chi tiết về đợt phát hành cũng không trình bày đầy đủ nội dung về các đối tác liên quan đến đợt phát hành.

Thanh tra kết luận hồ sơ phát hành không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về tính chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng và đầy đủ thông tin theo quy định.

Ngày 22/7/2026, đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với Khải Hoàn Land. Đến ngày 30/7/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 419/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ.

Riêng hành vi sử dụng tiền huy động từ phát hành chứng khoán riêng lẻ không đúng nội dung đã công bố, cơ quan quản lý ban hành Quyết định số 420/QĐ-KPHQ về biện pháp khắc phục hậu quả. Do đã hết thời hiệu xử phạt, Công ty không bị xử phạt hành chính đối với hành vi này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG) được thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm phát triển dự án và môi giới, phân phối. Doanh nghiệp đưa cổ phiếu KHG lên giao dịch trên HOSE từ tháng 7/2021. Vốn điều lệ hiện ở mức khoảng 4.494 tỷ đồng, với gần 449,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Theo báo cáo thường niên của doanh nghiệp, Khải Hoàn Land đang phát triển quỹ đất hơn 1.000 ha, với các dự án đáng chú ý hiện nay như Khải Hoàn Prime tại TP.HCM, Helios Coastal City tại Phú Quốc, Khu đô thị mới Gò Găng - Long Sơn tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Khu đô thị nghỉ dưỡng Tân Quới tại Vĩnh Long.