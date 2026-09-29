Sunshine Sky City hiện thực hóa "chuẩn sống quốc tế" gần kề trung tâm tài chính – thương mại Phú Mỹ Hưng

Kề cận Phú Mỹ Hưng cùng địa thế 3 mặt hướng sông độc tôn, Sunshine Sky City định hình vị thế biểu tượng đô thị mới tại Nam TP.HCM. Dự án đón đầu xu hướng sống hiện đại, khi người mua nhà dịch chuyển thước đo từ diện tích mét vuông sang chất lượng không gian sống.

Sau cột mốc mở rộng quy mô hành chính, TP.HCM vươn mình trở thành siêu đô thị hàng đầu Việt Nam với diện tích vượt mốc 6.772 km² cùng quy mô dân số trên 14 triệu người, chính thức mở ra kỷ nguyên phát triển đa cực, đa trung tâm. Trong chiến lược tái cấu trúc không gian này, khu Nam nhanh chóng khẳng định vị thế một cực tăng trưởng trọng điểm nhờ sự hòa quyện giữa tài nguyên ven sông giàu giá trị cảnh quan và nền tảng đô thị hiện đại tại Phú Mỹ Hưng, nơi Khu Thương mại – Tài chính quốc tế rộng 46 ha đã quy tụ hàng loạt tập đoàn tài chính, thương mại và dịch vụ cao cấp. Sự cộng hưởng giữa hệ sinh thái kinh tế năng động, không gian đô thị hiện đại và môi trường sống chất lượng cao đang tạo nền tảng cho sự hình thành một CBD mới năng động và mang tầm quốc tế.

Động lực phát triển của khu Nam tiếp tục được củng cố bởi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm, từ Metro số 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, trục Bắc – Nam, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Phú Mỹ 2 đến kế hoạch mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ và định hướng phát triển tuyến Metro Bến Thành – Cần Giờ. Khi từng mắt xích hạ tầng được đầu tư và hoàn thiện, khu Nam sẽ kết nối thuận tiện hơn với lõi trung tâm, các cực tăng trưởng và đầu mối giao thông liên vùng, tạo thêm dư địa phát triển và gia tăng sức hút của khu vực trong dài hạn.

Bên cạnh hạ tầng giao thông đồng bộ, khu Nam còn hội tụ trọn vẹn các thiết chế đô thị tiêu chuẩn quốc tế từ giáo dục, y tế cho đến thương mại giải trí. Hệ thống trường học danh tiếng như Đại học RMIT, Đại học Fulbright, Trường Quốc tế Canada, Việt Úc, Renaissance song hành cùng các bệnh viện hàng đầu như FV, Tim Tâm Đức, kết hợp với chuỗi trung tâm thương mại Crescent Mall, SC VivoCity và Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đã tạo nên một hệ sinh thái sống trọn vẹn. Đặt trên nền tảng hạ tầng và tiện ích vững chắc đó, Sunshine Sky City do Sunshine Group phát triển xuất hiện như một mảnh ghép chiến lược, tiếp nối hành trình nâng tầm chuẩn mực sống cho toàn khu vực.

Sơ đồ kết nối vùng của Sunshine Sky City tại lõi Nam TP.HCM.

Sunshine Sky City định vị không gian sống quốc tế tại tâm điểm Nam TP.HCM

Sunshine Sky City là tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ "chuẩn khách sạn" ven sông tiên phong tại khu Nam TP.HCM với 9 tòa tháp cao 26-38 tầng, được phát triển theo định vị "A New Metropolitan Icon for Global Living" – biểu tượng đô thị mới cho chuẩn sống quốc tế.

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Phú Thuận, kề cận nút giao Phú Thuận – Huỳnh Tấn Phát và gần kề Phú Mỹ Hưng, dự án thụ hưởng trọn vẹn địa thế 3 mặt hướng sông Cả Cấm và sông Sài Gòn. Với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ khoảng 29,5%, hơn 12.000 m² diện tích còn lại được chủ đầu tư ưu ái dành trọn cho hệ thống cây xanh, mặt nước và cảnh quan nội khu liên hoàn.

Hơn 12.000 m² cây xanh và mặt nước tạo nên hệ cảnh quan liên hoàn trong nội khu dự án.

Sunshine Sky City mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng ngay bên thềm nhà với chuỗi hơn 50 tiện ích nội khu chuẩn quốc tế. Cư dân có thể rèn luyện sức khỏe tại hệ thống hồ bơi, phòng gym, yoga, spa và đường chạy bộ nội khu, trong khi trẻ nhỏ thỏa sức sáng tạo tại không gian Kid Club riêng biệt. Những khoảnh khắc gắn kết gia đình và bạn bè cũng được chăm chút tối đa tại chuỗi café, lounge, nhà hàng cao cấp và khu thưởng thức BBQ ngoài trời.

Bên trong mỗi căn hộ, tinh thần "All-in-One Living" thể hiện qua vật liệu bàn giao chuẩn khách sạn 5 sao đến từ loạt thương hiệu lớn quốc tế. Đặc biệt, 100% căn hộ đều có logia riêng, nơi ánh sáng và khí trời được dẫn vào từng không gian sống. Chất lượng sống hằng ngày được bảo chứng bằng hệ thống quản lý – vận hành chuyên nghiệp, dịch vụ chuẩn 5 sao và công nghệ thông minh.

Căn hộ cao cấp Sunshine Sky City thiết kế thông thoáng, sử dụng vật liệu bàn giao từ các thương hiệu uy tín.

Theo cập nhật từ chủ đầu tư, tòa S1 đã được bàn giao và đi vào vận hành, các tòa S2, S3, S4 đã cất nóc và bàn giao dự kiến từ quý cuối năm 2026. 5 tòa tháp thuộc phân khu Thịnh Vượng cũng đang được triển khai thi công.

Với giá bán từ 7x triệu đồng/m², khách hàng chỉ cần vốn ban đầu từ khoảng 600 triệu đồng (tương đương 10%) để sở hữu căn hộ. Riêng tại phân khu Thịnh Vượng, với chính sách NobleX Home+, người mua chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ là sẽ được hưởng lợi ích 8%/360 ngày trên số tiền này và được khấu trừ vào giá trị hợp đồng khi ký HĐMB.

Đặc biệt, theo chính sách NobleX Capital, khách hàng có thể thanh toán trước 75% để được hưởng lợi ích tài chính 12%/năm với thời gian sở hữu linh hoạt tới 12 tháng tại các tòa S2, S3, S4 và nâng lên mốc 13%/năm kéo dài đến 36 tháng tại phân khu Thịnh Vượng, đồng thời có thể chọn rút gốc kèm lợi ích tài chính hay tiếp tục nắm giữ tài sản lâu dài.