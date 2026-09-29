TH đề xuất làm dự án du lịch sinh thái biển quy mô 28.000 tỷ đồng

Mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Tập đoàn TH đã báo cáo tiến độ, đề xuất hướng triển khai Dự án Tổ hợp Nông - Lâm nghiệp tuần hoàn công nghệ cao Ea Súp - Ea Rốk, với quy mô khoảng 20.000 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

Bên cạnh đó, TH còn đề xuất nghiên cứu Dự án du lịch sinh thái biển tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Dự án có quy mô khoảng 960 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 28.000 tỷ đồng.

Theo thiết kế, dự án giữ mật độ xây dựng dưới 12%, bảo tồn hơn 88% hệ sinh thái tự nhiên và vận hành bằng 100% năng lượng sạch hướng tới Net-Zero Carbon.

Cấu trúc gồm phân khu ven biển 300 ha và phân khu triền đồi 660 ha với điểm nhấn là cơ sở chữa lành mang kiến trúc lò gạch gốm độc đáo; kỳ vọng tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ các thủ tục đất đai, cơ chế ưu đãi đầu tư để sớm triển khai dự án.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đánh giá cao ý tưởng đầu tư bền vững của Tập đoàn TH, đồng thời thảo luận cụ thể về quy hoạch vùng, hạ tầng giao thông kết nối; khẳng định tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, đất đai để nhà đầu tư khảo sát thực địa.

Bà Thái Hương - nhà sáng lập Tập đoàn TH tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.

Thành lập năm 2009, Tập đoàn TH là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất thực phẩm, đồ uống, được biết đến rộng rãi qua thương hiệu sữa tươi TH true MILK.

TH hiện sở hữu hệ sinh thái trải rộng từ trang trại bò sữa công nghệ cao, nhà máy chế biến, hệ thống phân phối TH True mart đến các dự án nông nghiệp tại Việt Nam và Nga.

Theo các báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp, TH đang vận hành một trong những cụm trang trại bò sữa công nghệ cao lớn nhất châu Á. Trong khi đó, thương hiệu TH True MILK nhiều năm liên tiếp duy trì vị thế hàng đầu trong phân khúc sữa tươi tại Việt Nam.

Nhà máy của Tập đoàn TH. Ảnh: Tập đoàn TH.

Hồi đầu tháng 6/2026, DealStreetAsia - trang thông tin chuyên về đầu tư, M&A và startup tại châu Á, cho biết Tập đoàn TH đang làm việc với một số quỹ đầu tư quốc tế nhằm huy động khoảng 1 tỷ USD thông qua việc chuyển nhượng khoảng 30% vốn.

Một số quỹ đầu tư được cho là đã được tiếp cận gồm KKR, Warburg Pincus và CVC Capital Partners. Ernst & Young (EY) được cho là đang đóng vai trò tư vấn cho quá trình gọi vốn.

Tuy nhiên, trang tin đầu tư trực thuộc Nikkei cũng nhấn mạnh thương vụ vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ, chưa có thỏa thuận cuối cùng và các điều khoản vẫn có thể thay đổi.

Đáng chú ý, đến nay chưa có bất kỳ công bố chính thức nào từ TH Group, Bac A Bank hay các quỹ đầu tư được nhắc tới liên quan tới giao dịch này.

Nếu thương vụ thành hiện thực, việc bán 30% cổ phần để thu về 1 tỷ USD đồng nghĩa TH Group đang được định giá khoảng 3,3 tỷ USD.

Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh phần lớn doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm tư nhân tại Việt Nam chưa niêm yết và rất ít thương vụ có quy mô tỷ USD được công bố.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Bac A Bank, bà Thái Hương – Tổng Giám đốc ngân hàng và cũng là nhà sáng lập Tập đoàn TH cho biết tập đoàn đang chuẩn bị một chương trình được xây dựng bài bản với sự tham gia của các tổ chức tư vấn, kiểm toán và quỹ đầu tư quốc tế.

Bà cho rằng đây sẽ là bước đi mang tính tự hào không chỉ với doanh nghiệp mà còn với thị trường Việt Nam.