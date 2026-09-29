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VPBank huy động 27 triệu USD cho dự án truyền tải điện 220 kV

Yến Linh
Yến Linh

VPBank ký kết hợp đồng vay 27 triệu USD với JBIC, SMBC và Joyo Bank để tài trợ dự án đường dây truyền tải 220 kV của EVNNPT. Khoản vay góp phần tăng năng lực truyền tải điện, hỗ trợ giải tỏa công suất năng lượng tái tạo tại phía Nam.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ký kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và hai bên đồng cho vay là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và Joyo Bank, Ltd (Nhật Bản).

Với giá trị 27 triệu USD, đây là khoản vay dự án đầu tiên trong khuôn khổ hợp đồng khung tín dụng quy mô 150 triệu USD giữa VPBank và JBIC, ký kết năm 2024 để tài trợ các dự án năng lượng sạch, dự án xanh tại Việt Nam.

VPBank huy động 27 triệu USD từ ngân hàng Nhật Bản cho dự án truyền tải điện 220 kV.
VPBank huy động 27 triệu USD từ ngân hàng Nhật Bản cho dự án truyền tải điện 220 kV.

Nguồn vốn sẽ được VPBank cấp cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) để đầu tư phát triển đường dây truyền tải 220 kV, góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận và giải tỏa công suất từ các dự án năng lượng tái tạo tại khu vực phía Nam, hỗ trợ đưa nguồn điện sạch vào hệ thống điện Quốc gia.

Việc ký kết đánh dấu bước triển khai từ khuôn khổ hợp tác tài chính xanh sang cấp vốn cho một dự án cụ thể, thể hiện vai trò cầu nối của VPBank giữa các định chế tài chính quốc tế và nhu cầu đầu tư hạ tầng trong nước. Thông qua hợp tác với JBIC, SMBC và Joyo Bank, ngân hàng tiếp tục mở rộng khả năng huy động nguồn lực cho những công trình phục vụ chuyển dịch năng lượng trọng điểm tại Việt Nam.

Ông Kamijo Hiroki, Phó tổng giám đốc VPBank, kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng giao dịch & Đầu tư nước ngoài, cho biết: "Việc chính thức ký kết khoản vay dự án đầu tiên với JBIC trong khuôn khổ hợp tác đã thiết lập giữa hai bên thể hiện cam kết lâu dài của VPBank trong việc đồng hành cùng các dự án hạ tầng thiết yếu phục vụ tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng việc huy động hiệu quả các nguồn vốn quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hệ thống điện quốc gia và hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước".

Nguồn vốn 27 triệu USD từ VPBank sẽ hỗ trợ EVNNPT mở rộng, nâng cấp hệ thống truyền tải, tăng khả năng tích hợp năng lượng tái tạo, phù hợp với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đồng thời góp phần kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu hiện đại hóa hạ tầng điện Việt Nam.

Khoản tài trợ được triển khai trong khuôn khổ các hoạt động GREEN của JBIC, đồng thời song hành cùng Sáng kiến POWERR Asia của Chính phủ Nhật Bản, nhằm tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Á hướng tới việc nâng cao sức chống chịu cho chuỗi cung ứng năng lượng và tài nguyên. Hợp tác góp phần hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng năng lượng bền vững và thực hiện mục tiêu giảm phát thải.

Là một trong những ngân hàng tiên phong về tài chính bền vững tại Việt Nam, VPBank chú trọng mở rộng hợp tác với các định chế tài chính phát triển quốc tế. Qua đó, ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn, hỗ trợ các dự án xanh, hạ tầng thiết yếu và sáng kiến chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2026, dư nợ tín dụng xanh tại VPBank đạt 59.000 tỷ đồng, tăng trên 50% so với cuối năm 2025. Kết quả cho thấy quy mô nguồn vốn dành cho các lĩnh vực xanh tiếp tục được mở rộng, tạo nền tảng để ngân hàng tăng cường tài trợ các dự án năng lượng sạch và hạ tầng thiết yếu.

Từ khóa:

#VPBank #Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

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