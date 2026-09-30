Nhìn lại lịch sử huy động vốn của PNJ trước thương vụ 8.000 tỷ đồng

PNJ có lịch sử tín dụng khá sạch sẽ, hầu như chỉ vay vốn từ ngân hàng, ít khi huy động vốn từ bên ngoài.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố về tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường, dự kiến diễn ra vào ngày 21/10 tới đây.

Ngoài phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, phương án huy động vốn 8.000 tỷ đồng cũng đáng chú ý. Dòng vốn 8.000 tỷ đồng có thể đến từ cổ đông hiện hữu, hoặc qua trái phiếu, hoặc đến từ người nội bộ hoặc bên liên quan,…

Tuy nhiên đến nay PNJ vẫn chưa công bố chi tiết kế hoạch.

8.000 tỷ đồng huy động của PNJ lớn đến đâu?

PNJ - doanh nghiệp trang sức đá quý duy nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán - hiếm khi gọi vốn từ cổ đông hiện hữu. Bởi với đặc thù kinh doanh, PNJ sở hữu hồ sơ tín dụng "sạch" nên việc vay vốn từ ngân hàng những năm qua diễn ra khá suôn sẻ.

Theo thống kê của VietTimes, PNJ mỗi năm đều đặn vay mới 6.000 – 8.000 tỷ đồng từ ngân hàng, riêng năm 2025 là gần 10.000 tỷ đồng (hầu như là vay ngắn hạn).

Sau khi bán được hàng, doanh nghiệp thường trả lãi và gốc luôn trong kỳ, do đó số dư nợ tài chính tại cuối mỗi năm được duy trì ở mức ổn định, loanh quanh 3.000 – 4.000 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của PNJ.

Nhìn chung, đa số các ngân hàng đều cho PNJ vay theo hình thức tín chấp với lãi suất dao động từ 4% - 7,7%/năm.

Trong đó, khoản vay tại các ngân hàng quốc doanh là BIDV, VietinBank và Vietcombank có tài sản đảm bảo là hàng tồn kho (vàng bạc đá quý).

PNJ được tài trợ vốn từ nhiều ngân hàng. Nguồn: Báo cáo soát xét bán niên 2026.

Nửa đầu năm, doanh nghiệp tiêu tốn 100 tỷ đồng cho chi phí lãi vay - rất nhỏ so với doanh thu hơn 25.700 tỷ đồng.

Giờ đây khi giá trị hàng tồn kho kim cương phát sinh nhiều vấn đề cần đánh giá lại, doanh thu và dòng tiền bán hàng suy giảm, trong khi kế hoạch kinh doanh chuyển từ mục tiêu có lãi sang dự kiến thua lỗ gần 6.300 tỷ đồng, cơ chế “vay đầu mùa – thu tiền, trả nợ cuối mùa” bắt đầu chịu sức ép.

Có thể, lịch sử tín dụng tốt giúp PNJ duy trì khả năng tiếp cận vốn ngân hàng, nhưng điều này không đồng nghĩa các tổ chức tín dụng sẵn sàng nới rộng hạn mức khi doanh nghiệp đang đối mặt với rủi ro lớn hơn.

Mặc dù chưa công bố chi tiết về kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng sắp tới từ kênh nào, nguồn nào, nhưng con số này cho thấy nó tương đương với số vay mới của PNJ trong cả một năm.

Kế hoạch huy động tối đa 8.000 tỷ đồng cũng đang tương đương một nửa vốn hóa hiện nay của PNJ.

Nếu huy động vốn thông qua vay nợ, chi phí lãi vay trong những năm tới sẽ tăng lên, đồng thời cơ cấu nợ - nguồn vốn cũng sẽ thay đổi.

Nếu phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, áp lực nộp tiền mặt đối với các nhà đầu tư cũng sẽ rất lớn.

Lịch sử huy động vốn của PNJ

PNJ chính thức lên sàn HOSE vào năm 2009. Trong 17 năm kể từ khi niêm yết, doanh nghiệp ít khi huy động vốn lớn từ bên ngoài.

Năm 2015, PNJ phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 1 năm với lãi suất 8,5%/năm. Số tiền này để huy động mở 20 cửa hàng mới trong năm.

Đến năm 2017, PNJ chào bán 9,83 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mức giá bình quân gia quyền là 100.880 đồng/cp, tương đương số tiền thu về là 975 tỷ đồng (sau khi trừ đi chi phí).

9,83 triệu cổ phiếu PNJ đã được phân phối cho 21 nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước. Trong đó, có 4 nhà đầu tư cá nhân trong nước và nhóm cổ đông do Dragon Capital quản lý. Số tiền thu được nhằm bổ sung vốn lưu động và đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng.

5 năm sau, tức vào năm 2022, PNJ đã chào bán thành công 15 triệu cổ phiếu với giá 95.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công 1.425 tỷ đồng.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán, PNJ đã sử dụng 285 tỷ đồng vào mục đích tăng cường năng lực sản xuất, cụ thể là mở rộng nhà máy sản xuất tại Công ty MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ nhằm tăng công suất sản xuất, phục vụ cho mảng bán lẻ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã dùng 785 tỷ đồng để mở rộng thị trường trang sức, cụ thể là phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ theo chiều rộng (địa lý) và chiều sâu (dòng sản phẩm).

PNJ còn sử dụng 70 tỷ đồng vào việc cải tiến và đổi mới công nghệ sản xuất, mẫu mã sản phẩm và tối ưu hóa giá thành; còn lại 285 tỷ đồng dùng cho thực hiện lộ trình chuyển đổi số của công ty

Như vậy có thể thấy kế hoạch gọi vốn 8.000 tỷ đồng sẽ là thương vụ lớn nhất trong lịch sử huy động vốn từ bên ngoài của doanh nghiệp buôn bán vàng bạc đá quý này.