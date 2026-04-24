Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

MB nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về quy mô khách hàng

Sau kế hoạch tăng vốn điều lệ dự kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua, vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có thể đạt khoảng 102.000 tỷ đồng vào năm 2026, thuộc nhóm cao nhất hệ thống. MB cũng là nhà băng đang nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về quy mô khách hàng và hiệu quả quản trị nội bộ. Đại diện ngân hàng cho biết, MB định hướng sẽ phát triển song hành giữa mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng quản trị.

Gói vay chuyên biệt cho từng phân khúc khách hàng

Kiên định với chiến lược "Khách hàng là trọng tâm", MB đã thực hiện cú đột phá trong việc thiết kế các giải pháp tài chính chuyên biệt, bám sát nhu cầu thực tế của từng phân khúc.

Về mảng khách hàng cá nhân, MB gây ấn tượng khi thiết lập những hạn mức vay thuộc nhóm cao nhất thị trường. Cụ thể:

Phân khúc Private (Khách hàng cao cấp): Được tiếp cận gói vay mua bất động sản lên tới 200 tỷ đồng . Các dòng sản phẩm vay tiêu dùng và thấu chi có tài sản bảo đảm cũng được đẩy lên mức kịch trần 10 tỷ đồng .

Phân khúc Priority (Khách hàng ưu tiên): Được hỗ trợ hạn mức vay mua nhà đất đến 50 tỷ đồng và thấu chi tiêu dùng có tài sản đảm bảo đạt 5 tỷ đồng.

Được biết, mức lãi suất phổ biến cho các gói vay này hiện dao động từ 9,5%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Điểm cộng lớn nằm ở cơ chế thanh toán linh hoạt, cho phép khách hàng chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình ưu đãi dựa trên năng lực tài chính cá nhân.

Trên đường đua số hóa, MB tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong mảng Khách hàng sản xuất kinh doanh. Nhà băng này đã hiện thực hóa quy trình giải ngân toàn trình trên kênh số với tỷ lệ thực hiện qua App đạt tới 90%. Quy trình này cho phép khách hàng chủ động hoàn toàn trong việc rút vốn và tất toán nợ vay ngay trên ứng dụng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 8,8%/năm, giúp tối ưu hóa chi phí vốn và thời gian vận hành.

Cấp tín dụng đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thực

Liên quan đến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc kiểm soát tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, đại diện MB cho biết: “Việc kiểm soát không đồng nghĩa với việc siết chặt cho vay. Ngân hàng vẫn tập trung cấp tín dụng đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở, đồng thời xây dựng các chính sách riêng phù hợp từng nhóm khách hàng.”

Bên cạnh đó, MB cũng đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái thông qua hợp tác với các đối tác lớn nhằm số hóa quy trình, qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao trải nghiệm khách hàng.