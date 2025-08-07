Giá vàng, giá bitcoin hôm nay 7/8: Vàng thế giới cao nhất 2 tuần qua, SJC đi ngang sát đỉnh

Giá vàng thế giới hôm nay 7/8 có thời điểm chạm mốc 3.380 USD/ounce – cao nhất 2 tuần gần đây, trong khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn đi ngang.

Vàng SJC đi ngang sát đỉnh

Cập nhật giá vàng hôm nay 7/8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo tín Minh Châu tiếp tục niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 122.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 123.800.000 đồng/lượng, tiệm cận đỉnh lịch sử 124.000.000 đồng/lượng thiết lập hồi tháng 4 vừa qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.400.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC đi ngang so với phiên hôm qua 6/8.

Giá vàng SJC đi ngang. Ảnh: Tuấn Khang

Giá vàng nhẫn cũng đi ngang như vàng miếng. Ảnh: Tuấn Khang

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 116.800.000 – 119.300.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, đi ngang so với phiên hôm 6/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 117.500.000 – 120.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng. Đi ngang so với hôm qua 6/8.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.800.000 – 120.800.000 đồng/lượng , chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng đi ngang so với 6/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 4.500.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17.700.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lên mốc cao nhất 2 tuần qua

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 6/8 đang giao dịch ở mức 3.379 USD/ounce, tăng nhẹ so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.040 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 106.100.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Tuy nhiên, theo TradingEconomics, vàng thế giới đã có thời điểm tăng lên 3.380 USD/ounce vào thứ năm và giao dịch ở mức cao nhất trong hai tuần. Nguyên nhân giá vàng có bước phục hồi là do các mối đe dọa thuế quan mới của Mỹ và kỳ vọng về chính sách tiền tệ ôn hòa đã thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng thỏi không tính lãi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế 100% đối với chất bán dẫn và chip nhập khẩu, không bao gồm các công ty sản xuất tại Mỹ.

Trong khi đó, dữ liệu kinh tế đáng thất vọng của Mỹ và các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang nguội lạnh đã củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, với lần thứ hai có thể xảy ra vào tháng 12.

10 đồng tiền mã hóa tăng giá

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 114.592 USD/BTC, tăng 0,9% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá bitcoin đạt mức cao nhất ở mốc 115.687 USD/BTC.

Giá bitcoin đạt đỉnh tại 115.687 USD/BTC trong vòng 24h qua.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 56 tỷ USD, tổng nguồn cung lưu hành của Bitcoin hiện đạt 19,9 triệu BTC với vốn hóa thị trường hiện tại là 2.280 tỷ USD.

10 đồng tiền mã hóa lớn nhất thị trường thì cả 10 đồng tiền đều tăng giá trong vòng 24h qua.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa thì có 10 đồng tiền đều có xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó, trái ngược hoàn toàn với xu hướng hôm qua khi 10 đồng tiền mã hóa giảm. Tính trong 30 ngày gần nhất 10/10 đồng tiền có xu hướng tăng mạnh, trong đó đồng tiền ETH tăng mạnh nhất với mức tăng hơn 40%.