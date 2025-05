Giá vàng, Bitcoin ngày 31/5: Giá vàng giảm nhẹ

VietTimes - Giá Bitcoin sáng 31/5 giao dịch ở mức 103.600 BTC/USD, giảm 2,3% so với hôm trước. Trong khi giá vàng miếng trong nước giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng miếng trong nước giảm nhẹ

Cập nhật giá vàng lúc 9h30 sáng 31/5, giá vàng miếng trong nước giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán và chiều mua so với sáng 30/5. Cụ thể, giá vàng miếng đang được niêm yết ở mức 118.200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi mua vào ở mức 115.700.000 đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong nước và thế giới. Ảnh: VietTimes.

Biểu đồ giá vàng nhẫn (đơn vị: đồng/lượng). Ảnh: VietTimes.

Về vàng nhẫn, các nhà vàng đều niêm yết với chiều hướng giảm khoảng từ 400.000 - 700.000 đồng/lượng so với sáng 30/5.

SJC sáng nay bán ra ở mức 113.500.000 đồng/lượng, mua vào ở mức 110.500.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 111.000.000 đồng/lượng bán ra và mua vào với giá 107.000.000 đồng/lượng.

Trong khi nhà vàng PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 113.600.000 đồng/lượng và 110.500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và mua vào.

Vàng thế giới giảm nhẹ

Theo GoldPrice, ghi nhận sáng 31/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.289 USD/Ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng BIDV (26.160 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng hơn 103.800.000 đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So với hôm qua 30/5, giá vàng thế giới giảm 200.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần ở mức 3.290 USD/ounce, giảm gần 2% so với tuần trước. Mặc dù giữ được đà phục hồi nhẹ vào phiên 30/5, kim loại quý này vẫn chịu áp lực giảm do lo ngại về nhu cầu trú ẩn an toàn suy yếu.

Nguyên nhân chính đến từ loạt dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ, trong đó thu nhập cá nhân tháng 4 tăng mạnh hơn dự kiến, trong khi chi tiêu và chỉ số giá cả tăng đúng như kỳ vọng. Những số liệu này khiến giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng – một tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, những phát biểu mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng tái leo thang căng thẳng thương mại với Trung Quốc cũng khiến thị trường thận trọng, tuy nhiên vẫn chưa đủ để hỗ trợ đáng kể cho giá vàng.

Bitcoin giảm 2,3%

Theo dữ liệu của Coindesk, cập nhật tới 9h30 ngày 31/5 (theo giờ Việt Nam), giá hiện tại của Bitcoin giao dịch ở mốc 103.600 BTC/USD, với vốn hóa thị trường hiện tại là hơn 2.060 tỷ USD, chiếm hơn 61,2% tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua của Bitcoin là hơn 117,5 tỷ USD. Giá Bitcoin giảm 2,3% trong 24 giờ qua.

Giá trị Bitcoin trong 24h qua. Ảnh: Coin Desk.

Vào lúc 9h30, trong số 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa, cả 10 đồng tiền đều có xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó. Theo đó, đồng ETH có xu hướng giảm 4,6% giao dịch ở mốc hơn 2.497 USD/ETH.