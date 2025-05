Giá vàng, Bitcoin ngày 22/5: Vàng trong nước tăng 800.000 đồng/lượng, Bitcoin phá đỉnh lịch sử

VietTimes - Giá Bitcoin sáng 21/5 giao dịch ở mức 106.873 BTC/USD, tăng 0,4% so với 24 giờ trước đó. Vàng thế giới tăng 2.500.000 đồng/lượng so với hôm qua, trong khi vàng trong nước cũng tăng 1.200.000 đồng/lượng so với hôm qua.