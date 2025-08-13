Giá vàng, bitcoin hôm nay 13/8: Vàng tiếp tục đi ngang, bán ra 123,9 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 122.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 123.900.000 đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua.

Chênh lệch giá mua vào, bán ra: 1.200.000 đồng/lượng

Cập nhật giá vàng hôm nay (13/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 122.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 123.900.000 đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.200.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đi ngang. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn SJC điều chỉnh. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 116.500.000 – 119.000.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, đi ngang so với phiên hôm 12/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 116.500.000 – 119.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.300.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua so với hôm 12/8.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.000.000 – 120.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với 12/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.000.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17.400.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm so với hôm qua

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/8 đang giao dịch ở mức 3.343 USD/ounce, giảm so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.430 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 106.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo TradingEconomics, giá vàng giao ngay neo quanh mốc 3.350 USD khi thị trường đón nhận báo cáo CPI mới của Mỹ, củng cố kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9.

Tổng thống Mỹ tuyên bố “vàng sẽ không bị đánh thuế”, xoa dịu lo ngại sau khi có thông tin Hải quan Mỹ định áp thuế lên thỏi vàng 1 kg và 100 ounce. Trước đó, tin thuế đã đẩy giá vàng lên ngưỡng kỷ lục.

Bitcoin giảm nhẹ

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 119.613 USD/BTC, tăng 0,5% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mốc 120.200 USD/BTC.

Giá Bitcoin phục hồi nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 118 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.381 tỷ USD chiếm 57,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: CoinGlass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng đều có xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.