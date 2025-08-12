Giá vàng, bitcoin hôm nay 12/8: Vàng trong nước đắt hơn thế giới trên 17 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 122.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra 123.900.000 đồng/lượng. Vàng thế giới sáng 12/8 giao dịch ở mức 3.354 USD/ounce, tương đương hơn 106.700.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Chênh lệch giá mua vào, bán ra: 1.200.000 đồng/lượng

Cập nhật giá vàng hôm nay (12/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 122.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 123.900.000 đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.200.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đi ngang. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn SJC điều chỉnh. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 116.500.000 – 119.000.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên hôm 10/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 116.800.000 – 119.300.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm 10/8.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.300.000 – 120.300.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng đi ngang so với 10/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.000.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17.200.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm so với hôm qua

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 12/8 đang giao dịch ở mức 3.354 USD/ounce, giảm so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.404 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 106.700.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo TradingEconomics, giá vàng thế giới đã điều chỉnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố kim loại này sẽ không bị áp thuế nhập khẩu, xoa dịu lo ngại về việc chi phí nhập khẩu vàng tăng cao. Trước đó, Hải quan Mỹ thông báo các thỏi vàng 1 kg và 100 ounce nhập từ Thụy Sĩ (cũng như từ bất kỳ quốc gia nào khác) sẽ phải chịu thuế 39%.

Quyết định này của ông Trump đã giúp thị trường vàng hạ nhiệt sau những lo ngại về áp lực giá từ thuế quan. Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ để đánh giá triển vọng lãi suất.

Bitcoin giảm nhẹ

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 118.890 USD/BTC, giảm 0,2% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mốc 122.200 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 118 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.366 tỷ USD chiếm 58,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: CoinGlass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền đều có xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.