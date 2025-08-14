Giá vàng, bitcoin hôm nay 14/8: Thiết lập đỉnh mới, vàng tiến gần 125 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 123.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 124.700.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng ở chiều mua và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng thiết lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng hôm nay (14/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 124.700.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng ở chiều mua và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Đây là mốc đỉnh lịch sử mới của giá vàng trong nước. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC thiết lập đỉnh mới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn SJC tăng nhẹ. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 117.100.000 – 119.600.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên 13/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 116.800.000 – 119.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua so với hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.500.000 – 120.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày 13/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.100.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17.200.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng so với hôm qua

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 14/8 đang giao dịch ở mức 3.371 USD/ounce, tăng so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.450 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 107.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng tăng khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sau dữ liệu CPI mới nhất. Lạm phát chung của tháng 7 đạt 2,7%, thấp hơn dự báo 2,8%, trong khi lạm phát cốt lõi tăng lên 3,1% từ 2,9%. Dữ liệu này đã làm dịu bớt lo ngại về lạm phát do thuế quan thúc đẩy, củng cố kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang các báo cáo sắp tới, bao gồm PPI, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán lẻ. Trong khi đó, các nhà giao dịch đang chờ đợi sự rõ ràng về tình trạng thuế quan đối với vàng nhập khẩu sau những tín hiệu trái chiều.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không có khoản thuế nào, nhưng tuần trước, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới đã định áp thuế lên thỏi vàng 1 kg và 100 ounce. Trước đó, tin thuế đã đẩy giá vàng lên ngưỡng kỷ lục.

Bitcoin thiết lập đỉnh mới

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 123.768 USD/BTC, tăng 3,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin đã thiết lập đỉnh lịch sử mới ở mức 124.100 USD/BTC.

Giá Bitcoin phục hồi nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 140 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.466 tỷ USD chiếm 57,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: CoinGlass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 9 đồng đều có xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.