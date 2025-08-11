Giá vàng, bitcoin hôm nay 11/8: Vàng SJC điều chỉnh, Bitcoin thiết lập đỉnh mới

VietTimes - Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 122.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra 123.900.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Vàng SJC điều chỉnh

Cập nhật giá vàng hôm nay 11/8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 122.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 123.900.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.200.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tăng 400.000 đồng/lượng. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn SJC tăng nhẹ. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 116.900.000 – 119.400.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên hôm 9/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 117.000.000 – 119.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng. giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm 9/8.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.300.000 – 120.300.000 đồng/lượng , chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng giảm 500.000 đồng/lượng so với 9/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 4.600.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16.100.000 đồng/lượng.

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 10/8 đang giao dịch ở mức 3.389 USD/ounce, đi ngang so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.404 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 107.800.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo TradingEconomics, giá vàng tiếp tục giằng co quanh ốc 3.400 USD/ounce, gần mức đỉnh lịch sử. Được biết, hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ quyết định xếp vàng thỏi 1 kg và 100 ounce vào diện chịu thuế. Quyết định này có thể tác động mạnh đến Thụy Sĩ – trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới – nơi vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ.

Bitcoin thiết lập đỉnh lịch sử

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 119.365 USD/BTC, tăng 2,3% trong vòng 24h qua. Theo đó, Bitcoin đã tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới, neo quanh mốc 119,350 USD.

Giá Bitcoin trong 24h qua. Ảnh: Coin Desk

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 80 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.376 tỷ USD chiếm 58,5% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: CoinGlass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền đều có xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.