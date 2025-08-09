Giá vàng hôm nay 9/8: SJC tạo đỉnh lịch sử mới, bitcoin chững lại

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng nay được bán ra ở mức 124.400.000 đồng/lượng, tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử.

Vàng SJC thiết lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng hôm nay 9/8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123.200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 124.400.000 đồng/lượng, tiếp tục thiết lập đỉnh mới. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.200.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tăng 400.000 đồng/lượng. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn SJC tăng nhẹ. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 117.300.000 – 119.800.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên hôm 8/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 117.500.000 – 120.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng. Đi ngang so với hôm qua 8/8.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.800.000 – 120.800.000 đồng/lượng , chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng đi ngang so với 8/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 4.600.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18.300.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/8 đang giao dịch ở mức 3.398 USD/ounce,tăng 2.500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.404 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 108.200.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo TradingEconomics, giá vàng hiện neo quanh ốc 3.400 USD/ounce, gần mức đỉnh lịch sử. Được biết, hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ quyết định xếp vàng thỏi 1 kg và 100 ounce vào diện chịu thuế. Quyết định này có thể tác động mạnh đến Thụy Sĩ – trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới – nơi vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ.

Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay tăng gần 1%, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp nhờ lo ngại thương mại, các biện pháp thuế mới và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

7 đồng tiền mã hóa tăng giá

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 116.374 USD/BTC, giảm 0,3% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin đạt mức cao nhất ở mốc 117.100 USD/BTC.

Giá Bitcoin trong 24h qua. Ảnh: Coin Desk

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 80 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.316 tỷ USD chiếm 58,5% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: CoinGlass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa thì có 7 đồng tiền đều có xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.