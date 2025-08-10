Giá vàng, bitcoin hôm nay 10/8: Vàng thế giới hơn 108.200.000 đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 10/8 đang giao dịch ở mức 3.398 USD/ounce, quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.404 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 108.200.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Giá vàng thế giới gần đỉnh lịch sử

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 10/8 đang giao dịch ở mức 3.398 USD/ounce, quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.404 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 108.200.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Giá vàng SJC đi ngang. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo TradingEconomics, giá vàng hiện tiếp tục neo quanh mốc 3.400 USD/ounce, gần mức đỉnh lịch sử 3.400 USD/ounce thiết lập hồi tháng 4. Được biết, hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ quyết định xếp vàng thỏi 1 kg và 100 ounce vào diện chịu thuế. Quyết định này có thể tác động mạnh đến Thụy Sĩ – trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới – nơi vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ.

Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay tăng gần 1%, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp nhờ lo ngại thương mại, các biện pháp thuế mới và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

9 đồng tiền mã hóa tăng giá

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 117.872 USD/BTC, tăng 1,3% trong vòng 24h qua. Giá Bitcoin hiện đang neo ở mốc cao nhất trong 24h qua.

Giá Bitcoin trong 24h qua. Ảnh: Coin Desk

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 85 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.318 tỷ USD chiếm 58,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: CoinGlass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa thì có 9 đồng tiền đều có xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.