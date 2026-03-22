Gánh nặng tại Hóa chất Đức Giang dồn lên vai ai?

Tuần trước, Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (Mã: DGC) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đến các vi phạm về môi trường, khai thác tài nguyên và kế toán xảy ra tại doanh nghiệp. Một số lãnh đạo cấp cao, bao gồm Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền, Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) và Thành viên HĐQT Phạm Văn Hùng đã bị khởi tố, tạm giam.

Ngoài ra, nhiều nhân sự giữ vị trí quan trọng tại tập đoàn và công ty thành viên cũng vướng lao lý, trong đó có Kế toán trưởng của Hoá chất Đức Giang là bà Đào Thị Mai.

Theo báo cáo quản trị năm 2025 của Hóa chất Đức Giang, HĐQT của tập đoàn gồm 5 người: Chủ tịch Đào Hữu Huyền, Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh, hai thành viên HĐQT là Tổng Giám đốc Lưu Bách Đạt và Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Hùng cùng thành viên HĐQT độc lập là bà Nguyễn Thị Thu Hà. Như vậy sau khi 3 thành viên HĐQT bị khởi tố, HĐQT của tập đoàn chỉ còn ông Đạt và bà Hà. Số lượng thành viên HĐQT ít hơn mức tối thiểu (3 người) theo quy định của pháp luật.

Ban điều hành theo báo cáo quản trị năm 2025 là 3 người, thì hai trong số đó là ông Đào Hữu Duy Anh và ông Phạm Văn Hùng đã bị bắt như đã đề cập ở trên.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo quản trị 2025.

Giờ đây, nếu không tính thành viên HĐQT độc lập là bà Nguyễn Thị Thu Hà (do không tham gia điều hành trực tiếp), HĐQT Hóa chất Đức Giang chỉ còn thành viên duy nhất là ông Lưu Bách Đạt (sinh năm 1983) vừa đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh, vừa xử lý loạt vấn đề mà tập đoàn đang đối mặt.

Trước đây, ông Đào Hữu Duy Anh (con trai của Chủ tịch Đào Hữu Huyền) giữ chức Tổng Giám đốc cùng nhiều chức vụ quan trọng khác tại các công ty con Hóa chất Đức Giang. Đến tháng 3/2025, ông Duy Anh đã nhường ghế điều hành cho ông Lưu Bách Đạt, để đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Về lý do thay đổi Tổng Giám đốc, các tài liệu và thông báo của Hóa chất Đức Giang khi đó không nêu nguyên nhân hay giải thích lý do cụ thể. Tuy nhiên, các thông tin công bố về phân công nhiệm vụ cho thấy ở vai trò mới là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh được giao quyền quyết định những vấn đề quan trọng khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt. Các quyền hạn này bao gồm: triệu tập và điều hành các cuộc họp, ký ban hành nghị quyết và giám sát toàn bộ hoạt động của ban điều hành.

Ông Đạt sinh năm 1983 và đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Hóa chất Đức Giang từ tháng 3/2025, thay ông Đào Hữu Duy Anh.

Ngày 10/4 tới đây, Hóa chất Đức Giang sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (dự kiến tổ chức vào ngày 8/5). Việc triệu tập cổ đông bất thường này do 2 thành viên còn lại quyết định.

Đại hội sẽ kiện toàn bộ máy quản trị, bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT thay thế. Đồng thời, công ty cũng vừa bổ nhiệm bà Trương Thị Loan (sinh năm 1984) làm Kế toán trưởng thay cho người tiền nhiệm là bà Đào Thị Mai đã bị bắt.

Nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền nắm giữ tỷ lệ 40,74% tại Hóa chất Đức Giang, riêng ông Đào Hữu Huyền chiếm 18,38% và con trai Đào Hữu Duy Anh nắm 3,01%. Như vậy nếu không tính 2 thành viên này, gia đình ông Đào Hữu Huyền vẫn có nhiều lợi thế quyết định trong việc bầu cử, đề cử sắp tới.