Giá xăng vượt 30.000 đồng/lít

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 5.115 đồng lên 30.690 đồng/lít sau kỳ điều chỉnh ngày 19/3.

Tối 19/3, Liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 5.115 đồng lên 30.690 đồng/lít. E5 RON 92 tăng 4.673 đồng lên 27.177 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 6.395 đồng lên 33.420 đồng/lít, dầu hoả tăng 8.994 đồng lên 35.926 đồng/lít, dầu mazut tăng 3.528 đồng lên 22.189 đồng/kg.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ giảm mức tăng giá bán.

"Việc này đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới, giảm dần mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá nhằm bảo đảm duy trì số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tiếp tục sử dụng cho việc bình ổn giá xăng dầu tại các kỳ điều hành tiếp theo", cơ quan điều hành cho biết.

Bên cạnh đó, liên Bộ cho rằng chiến lược duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học. Đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Con số chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng như sau: xăng, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 3.000 đồng, còn dầu diesel 4.000 đồng/lít.

Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu năm 2026.

Theo Bộ Công thương, giá xăng dầu của Việt Nam ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Tính đến ngày 16/3, giá xăng ở Malaysia là 0,68 USD/lít; Indonesia là 0,73 USD/lít; Trung Quốc là hơn 1,19 USD/lít; Thái Lan khoảng 1,29 USD/lít; Campuchia gần 1,33 USD/lít; Lào là 1,78 USD/lít. Trong khi giá xăng ở Việt Nam là 0,99 USD/lít.

Về giá dầu diesel: Malaysia 0,75 USD/lít; Indonesia 0,86 USD/lít; Việt Nam 1,04 USD/lít; Trung Quốc 1,06 USD/lít; Thái Lan 0,93 USD/lít; Campuchia 1,29 USD/lít; Lào 1,536 USD/lít.

Về tình hình thị trường chung, Bộ Công thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (12/3 - 19/3) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra và xuất hiện yếu tố căng thẳng leo thang, cơ sở năng lượng lớn của Iran bị tấn công và Iran tuyên bố tấn công đáp trả, nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng khắp Trung Đông; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng lên là chủ yếu, đặc biệt là trong những ngày gần đây, giá dầu thô vượt trên mốc 100 USD/thùng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 12/3 và 19/3 là: 137,1 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 20,3 USD/thùng, tương đương tăng 17,4%); 150,4 USD/thùng xăng RON95 (tăng 21,2 USD/thùng, tương đương tăng 16,4%).

202,6 USD/thùng dầu hỏa (tăng 45,3 USD/thùng, tương đương tăng 28,8%); 194 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 30,4 USD/thùng, tương đương tăng 18,6%); 759,1 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,2 USD/tấn, tương đương tăng 13,1%).

Bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào, còn giá cả theo thị trường và Nhà nước điều tiết. Các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp bình ổn giá linh hoạt, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đồng thời nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá, lợi dụng chính sách để trục lợi gây rối loạn thị trường.

Trong trường hợp xung đột tại Trung Đông kéo dài, Thủ tướng đề nghị các cơ quan cần tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, với tinh thần lấy sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân làm trụ cột chính để xây dựng chính sách, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân được ổn định, hạn chế tối đa ảnh hưởng.

Thủ tướng yêu cầu phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành và tăng cường phối hợp trong quản lý, điều hành thị trường xăng dầu. Các thành viên Chính phủ khẩn trương cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 36 liên quan điều hành xăng dầu để sớm ban hành.