Gần 2.000 vận động viên tranh tài tại giải chạy “Run for Love” của Vietnam Airlines

Giải chạy thường niên “Run For Love 2025” do Vietnam Airlines tổ chức đã diễn ra thành công trên cung đường ven Hồ Tây (Hà Nội), thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia, trong đó có 330 vận động viên khiếm thị.

Sự kiện không chỉ là một giải chạy bộ đơn thuần mà còn mang thông điệp nhân văn sâu sắc, khích lệ tinh thần sống khỏe, sống đẹp và lan tỏa tình yêu thương.

Giải chạy năm nay tiếp tục có sự góp mặt của các vận động viên khiếm thị, trong đó có nhiều vận động viên nhí với ý chí phi thường. Họ đã chinh phục thành công các cự ly 1.5 km, 5 km và 10 km, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và ý chí vượt khó đến cộng đồng.

Giải chạy thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia

Không gian giải chạy hòa quyện với tiết thu Hà Nội dịu mát, được tô điểm bởi âm nhạc sống động, nghệ thuật đường phố và các gian hàng trải nghiệm lễ hội Trung thu, tạo nên một không gian thể thao – văn hóa sôi động và đa sắc màu. Trên đường chạy, các trò chơi dân gian và hoạt động vui nhộn cũng góp phần tăng thêm sự gắn kết và niềm vui cho người tham gia.

Ông Đặng Ngọc Hoà - CT HĐQT VNA phát biểu tại lễ Khai mạc giải chạy Run For Love 2025

Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng giá trị, bao gồm vé máy bay đi quốc tế, châu Á và nội địa dành cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc, thể hiện sự trân trọng và khích lệ tinh thần thể thao của cộng đồng.

Ông Đặng Ngọc Hoà - CT HĐQT VNA tham gia giải chạy

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “Run For Love 2025 mang đến cho chúng ta nhiều hơn một giải chạy, đó là sự đồng cảm, là kết nối từ trái tim đến trái tim. Giữa mùa Trung thu sum vầy, đoàn viên, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn giá trị của sự gắn bó và sẻ chia. Mùa trăng tháng Tám gợi nhắc về tình thân và những bước chân đồng hành hôm nay chính là biểu tượng cho một cộng đồng biết yêu thương, biết cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp.”

Giải chạy năm nay tiếp tục có sự góp mặt của các VĐV khiếm thị

Khép lại giải chạy, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vai trò không chỉ là Hãng hàng không Quốc gia với sứ mệnh kết nối con người và văn hóa mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động cộng đồng ý nghĩa. “Run For Love 2025” đồng thời mở đầu cho chuỗi chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội” với nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức trong thời gian tới, hứa hẹn tiếp tục mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc và giá trị nhân văn.