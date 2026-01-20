Thuỷ Nguyên trong bức tranh dài hạn của Hải Phòng

Hải Phòng hình thành từ lợi thế cửa biển và phát triển theo trục sông Cấm. Trong giai đoạn phát triển mới, con sông ấy tiếp tục giữ vai trò trục tổ chức không gian, mở ra cấu trúc đô thị, bất động sản và vai trò của Thuỷ Nguyên

Nhìn Thuỷ Nguyên trong bức tranh dài hạn của thành phố bên sông Hải Phòng

Trong quy hoạch tổng thể, Thuỷ Nguyên được xác định là không gian phát triển hoàn chỉnh phía Bắc sông Cấm, đảm nhiệm vai trò mở rộng chức năng hành chính, đô thị và cộng đồng cư dân mới cho Hải Phòng. Sau sáp nhập, thành phố Hải Phòng có diện tích hơn 3.194 km² và dân số hơn 4,6 triệu người, quy mô đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cấu trúc đô thị mới, đủ khả năng vận hành hiệu quả trong dài hạn.

Sự xuất hiện của trung tâm hành chính mới với 14 tòa nhà, tổng diện tích sàn gần 90.000m², cùng tổng vốn đầu tư hạ tầng Bắc sông Cấm được điều chỉnh lên hơn 10.800 tỷ đồng, cho thấy định hướng phát triển dài hạn rõ ràng cho khu vực này. Từ ngày 1/7/2025, Hải Phòng chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, kéo theo nhu cầu lớn về không gian đô thị, dịch vụ và nhà ở tại khu vực phía Bắc sông Cấm.

Trong dòng chảy đó, những khu đô thị được quy hoạch bài bản tại Thuỷ Nguyên, tiêu biểu như Hoang Huy New City, không đứng riêng lẻ mà nằm trong cấu trúc phát triển chung của thành phố bên sông. Giá trị của bất động sản tại đây gắn với vai trò của nó trong bức tranh dài hạn, nơi đô thị cũ và đô thị mới cùng cộng sinh để tạo nên diện mạo hoàn chỉnh cho Hải Phòng.

Thuỷ Nguyên trong cấu trúc đô thị Bắc sông Cấm: Hoang Huy New City được xem như điểm nhấn phát triển. (Ảnh Hoàng Huy)

Nhìn Hải Phòng qua sông Cấm là nhìn một thành phố đang hoàn thiện chính mình theo chiều sâu. Một dòng sông tạo nên hai cách nhìn đô thị, nhưng cùng hướng tới một chỉnh thể phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, Thuỷ Nguyên không chỉ là không gian mở rộng, mà là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh dài hạn của thành phố bên sông, nơi giá trị bất động sản được định hình bởi cấu trúc đô thị đang vận hành, chứ không chỉ bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.

Bất động sản trong cấu trúc thành phố bên sông

Ở các đô thị ven sông, bất động sản không đơn thuần tăng giá vì yếu tố mặt nước. Giá trị bền vững chỉ hình thành khi bất động sản nằm đúng trong cấu trúc đô thị đang vận hành – nơi hội tụ dòng người, dòng hoạt động kinh tế và đời sống thường nhật của cư dân.

Thực tế, các nghiên cứu thấy bất động sản ven sông thường hình thành một mặt bằng giá riêng, phản ánh đồng thời nhu cầu trải nghiệm chất lượng sống và mức độ phát triển của hạ tầng đô thị. Theo báo cáo Knight Frank 2024, bất động sản ven sông ghi nhận mức giá cao hơn trung bình khoảng 49%; một số khu vực ven sông tại London (Thames) hay Paris (Seine) có mức giao dịch phổ biến được quy đổi 321–832 triệu đồng/m2, trong khi căn hộ sát sông Hudson tại West Village (New York) được ghi nhận tiệm cận 1,17 tỷ đồng/m2.

Bất động sản ven sông Thames (London) luôn giữ mặt bằng giá vượt trội so với trung bình đô thị. (Ảnh iStock)

Ở châu Á, mức phân hóa còn rõ nét hơn khi hạ tầng mới liên tục mở rộng và đẩy ranh giới đô thị tiến ra các hành lang sông. Giá căn hộ khu vực Gangnam (Seoul) và Pudong (Thượng Hải) được ghi nhận tăng lần lượt 5-6 lần trong hai thập kỷ. Quan trọng hơn, hai khu vực này không chỉ tăng giá mà đã chuyển mình từ vùng ven thành trung tâm kinh tế mới sau khi hệ thống cầu, metro và các tuyến đường ven sông hoàn thiện. .

Việt Nam cũng đang chứng kiến xu hướng tương tự khi các đô thị lớn bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian phát triển, đưa hành lang ven sông trở thành khu vực được ưu tiên đầu tư hạ tầng và tổ chức lại đời sống đô thị. Đáng nói là các hành lang ven sông đang hình thành mặt bằng giá riêng: tại Hà Nội, đất ven sông Hồng ở Long Biên được ghi nhận có nơi tăng hơn 4 lần trong 10 năm, và dữ liệu rao bán gần khu vực cầu Trần Hưng Đạo được tổng hợp ở mức 84–440 triệu đồng/m2, còn biệt thự - liền kề tại một số phường ven sông đạt 119-554 triệu đồng.

Trong bối cảnh Hải Phòng mở trục phát triển về phía Bắc sông Cấm, Thuỷ Nguyên đang dần trở thành một trung tâm đô thị mới. Khi một khu vực được định vị là trung tâm, nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, thương mại và không gian sinh hoạt cộng đồng sẽ tăng lên theo nhu cầu thật.

Vì vậy, những khu đô thị được quy hoạch bài bản như Hoang Huy New City được nhìn nhận như một phần của dòng phát triển chung Bắc sông Cấm: không đứng riêng lẻ, mà gắn với nhịp sống đang hình thành của khu vực. Giá trị bất động sản vì thế được tạo bởi cư dân và nhịp sống hàng ngày, chứ không chỉ bởi kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

