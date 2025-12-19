Eurowindow nhận danh hiệu Top 10 sản phẩm xanh và bền vững 2025

Năm 2025, sản phẩm cửa thông minh Eurowindow được vinh danh trong Top 10 sản phẩm – dịch vụ Xanh và Bền vững tại Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025. Giải thưởng uy tín với lịch sử 18 năm ghi nhận tinh thần tiên phong của doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ, phát triển các giải pháp vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, góp phần nâng tầm chất lượng sống an toàn, bền vững cho cộng đồng.

Tin Dùng Việt Nam 2025 được tổ chức với chủ đề “Giá trị chất – Niềm tin thật”, tập trung đánh giá các sản phẩm, dịch vụ dựa trên chất lượng thực tế, tính minh bạch thông tin, bản sắc thương hiệu và mức độ tin cậy từ người tiêu dùng. Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong giai đoạn tới, yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp không chỉ là mở rộng quy mô, mà còn là phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội và môi trường.

Theo các chuyên gia, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới sức khỏe, môi trường sống và chi phí vận hành dài hạn, những giải pháp “xanh”, tiết kiệm năng lượng đang dần trở thành tiêu chí lựa chọn quan trọng. Việc một sản phẩm được vinh danh tại Tin Dùng Việt Nam không chỉ cho thấy năng lực cạnh tranh, mà còn phản ánh mức độ đáp ứng kỳ vọng của thị trường về chất lượng và giá trị bền vững.

Trong nhóm sản phẩm được hội đồng bình chọn đánh giá cao, cửa thông minh Eurowindow nổi bật nhờ khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại kết hợp vật liệu thân thiện môi trường, đáp ứng các tiêu chí của công trình xanh. Các dòng sản phẩm như hệ vách kính trượt dọc tự động, cửa gấp trượt dọc tự động, cửa sổ tự động điều khiển bằng giọng nói, kính điện đổi màu, cửa mái kính skylight cảm biến thời tiết hay rèm trong hộp kính… được thiết kế theo hướng linh hoạt công năng, nâng cao trải nghiệm sống và tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng.

Ông Hoàng Đình Bình – Giám đốc Kinh doanh Eurowindow, đại diện doanh nghiệp nhận vinh danh Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Xanh và Bền vững

Trên nền tảng công nghệ 4.0, cửa thông minh Eurowindow tích hợp cửa, hệ vách kính khổ lớn, kính Low-E, profile nhôm có cầu cách nhiệt và hệ gioăng kín khít. Giải pháp này giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, giảm phụ thuộc vào chiếu sáng nhân tạo, đồng thời tạo không gian sống thông thoáng, gần gũi với thiên nhiên.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hộp kính hai lớp kết hợp kính cản nhiệt Low-E có khả năng cản tới 96% tia UV và hạn chế đáng kể lượng nhiệt truyền từ bên ngoài vào trong nhà giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam, khi các công trình cần giảm tải cho hệ thống điều hòa để tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành.

Cửa thông minh Eurowindow sàn tự động, góp phần nâng cao tiện nghi và hiệu quả vận hành cho không gian sống hiện đại

Khả năng giảm tiêu thụ năng lượng cũng là một trong những tiêu chí trọng tâm của chương trình Tin Dùng Việt Nam. Theo đại diện ban tổ chức, các sản phẩm được vinh danh phải chứng minh được tác động tích cực tới việc tiết kiệm chi phí vận hành và bảo vệ môi trường. Với cửa thông minh Eurowindow, độ kín khít cao cùng khả năng cách nhiệt, cách âm hiệu quả giúp hạn chế thất thoát năng lượng, từ đó góp phần giảm chi phí điện cho điều hòa và chiếu sáng. Thực tế tại một số dự án ứng dụng giải pháp này cho thấy mức tiết kiệm chi phí vận hành có thể đạt từ 20–40% so với các hệ cửa truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, cửa thông minh còn góp phần nâng cao chất lượng sống thông qua các tính năng tự động hóa như điều khiển bằng ứng dụng, giọng nói hay cảm biến thời tiết. Không gian sống trở nên yên tĩnh hơn, trong lành hơn nhờ giảm tiếng ồn, tăng lưu thông không khí và hạn chế nấm mốc, là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người sử dụng.

Mái kính Skylight tự động đóng mở khi trời mưa, lấy sáng và tạo không gian thoáng đãng là 1 sản phẩm cửa thông minh Eurowindow được thị trường ưa chuộng

Ông Nguyễn Cảnh Hồng- Tổng Giám đốc Eurowindow cho biết: “Việc được vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Xanh và Bền vững là sự ghi nhận cho quá trình đổi mới liên tục của doanh nghiệp trong phát triển các giải pháp vật liệu hướng tới tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường”. Theo ông Hồng, Eurowindow xác định phát triển bền vững không chỉ là xu hướng mà là chiến lược xuyên suốt, trong đó lấy người dùng và môi trường làm trung tâm. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc phát triển bền vững vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Tin Dùng Việt Nam là chương trình thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam khởi xướng từ năm 2006, đến nay đã trở thành kênh tham chiếu quan trọng phản ánh xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam. Việc Eurowindow được vinh danh trong hạng mục xanh và bền vững vì thế không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, mà còn cho thấy sự dịch chuyển rõ nét của thị trường – nơi các giá trị về chất lượng, minh bạch và trách nhiệm môi trường ngày càng được đề cao.

Trong bối cảnh Việt Nam được dự báo sẽ trở thành một trong những thị trường tiêu dùng lớn của thế giới, những sản phẩm hướng tới tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Giải thưởng lần này được xem là dấu mốc phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp Việt trong hành trình xanh hóa không gian sống, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.