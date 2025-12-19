Cao Bằng ra mắt ứng dụng du lịch thông minh ‘Cao Bằng Tourism’

Ứng dụng mới giúp du khách dễ dàng truy cập thông tin điểm đến, dịch vụ và sự kiện, thúc đẩy du lịch bền vững và hiện đại cho Cao Bằng.

Ngày 18/12/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp cùng IGB Group long trọng tổ chức Lễ bàn giao và ra mắt phần mềm ứng dụng du lịch thông minh “Cao Bằng Tourism” – nền tảng số hóa du lịch do IGB Group tài trợ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, hiện đại và bền vững cho địa phương.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và Công ty Cổ phần IGB ký kết bàn giao phần mềm

Dự chương trình có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở VHTTDL; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các xã, phường; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng Cao Bằng Tourism được phát triển như một trợ lý du lịch số tích hợp nhiều tiện ích thông minh: cung cấp thông tin điểm đến, bản đồ số du lịch, gợi ý hành trình, cơ sở lưu trú – ẩm thực – dịch vụ, sự kiện văn hóa, phản hồi du khách và kết nối doanh nghiệp du lịch địa phương.

Với giao diện thân thiện, khả năng truy cập linh hoạt trên thiết bị di động, ứng dụng giúp du khách tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và trực quan, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả điều hành, quảng bá hình ảnh du lịch Cao Bằng một cách chuyên nghiệp, đồng bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Trung – Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở VHTTDL Cao Bằng nhấn mạnh:

Việc ra mắt ứng dụng du lịch thông minh Cao Bằng Tourism là bước đi cụ thể trong chiến lược chuyển đổi số của ngành du lịch tỉnh, góp phần nâng cao năng lực quản lý, tăng trải nghiệm cho du khách và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững.

Ông đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, tài trợ trách nhiệm của IGB Group trong việc đưa giải pháp công nghệ vào phục vụ phát triển du lịch địa phương.

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị IGB Group cho biết:

IGB mong muốn đóng góp các giải pháp công nghệ thiết thực, giúp địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, đồng thời từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, lấy du khách làm trung tâm.

Theo ông Vũ Xuân Nguyên, việc tài trợ và chuyển giao phần mềm không chỉ là hoạt động xã hội mà còn thể hiện cam kết lâu dài của IGB trong việc đồng hành cùng các địa phương trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo IGB Group đã thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt chính thức ứng dụng “Cao Bằng Tourism”, đồng thời tiến hành trao biển tài trợ phần mềm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Nghi thức trang trọng này thể hiện sự quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc ứng dụng công nghệ số vào phát triển du lịch, cũng như sự hợp tác hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ.

Việc đưa ứng dụng du lịch thông minh Cao Bằng Tourism vào vận hành được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Cao Bằng trên môi trường số, gia tăng khả năng tiếp cận du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy liên kết điểm đến và dịch vụ, từ đó tạo động lực mới cho tăng trưởng du lịch địa phương trong giai đoạn tới.