Tận dụng ưu đãi ngân hàng để chi tiêu mùa cuối năm thêm trọn vẹn

Mùa lễ hội cuối năm mang đến không khí rộn ràng của mua sắm, gặp gỡ và những chuyến đi nối tiếp nhau. Đây cũng là lúc những người tiêu dùng thông thái lên kế hoạch để chi tiêu hợp lý và “tận dụng” tối đa các ưu đãi từ các ngân hàng hay các thương hiệu, cho trải nghiệm mua sắm trong giai đoạn cao điểm thêm trọn vẹn.

Thời điểm khép lại một năm luôn đi kèm ánh đèn rực rỡ trên phố, những buổi hẹn dày hơn thường lệ và nhịp sống trở nên sôi động hơn hẳn. Cùng với không khí lễ hội là hàng loạt kế hoạch mua sắm, gặp gỡ, di chuyển và du lịch – những trải nghiệm khiến chi tiêu tăng vọt. Hãy cùng xem các bạn trẻ vừa sành điệu, vừa biết cách chi tiêu thông minh làm thế nào để việc chi tiêu trong mùa cao điểm cuối năm trở nên nhẹ nhàng hơn.

Các bạn trẻ tận dụng ưu đãi mùa cuối năm để chi tiêu dịp cao điểm trở nên “nhẹ tênh”.

Từ mua sắm đến giải trí, mọi trải nghiệm đều “dễ quyết” hơn

Dịp cuối năm, nhu cầu chi tiêu cho thời trang bao giờ cũng bước vào giai đoạn “nóng” nhất. Người trẻ chuẩn bị “lên đồ” cho những dịp tiệc tùng cuối năm và những chuyến du xuân. “Năm nào cũng vậy, khi year-end party tới gần, em sẽ sắm nhiều đầm để đi tiệc công ty và trang phục đẹp cho các buổi gặp gỡ với nhiều nhóm bạn bè” - Minh Anh, một bạn trẻ ở TP. Hồ Chí Minh chia sẻ. “Em thường chờ dịp ưu đãi của các nhãn hàng thời trang lớn, đồng thời sử dụng thẻ tín dụng để săn thêm ưu đãi từ ngân hàng. Cứ Thứ Sáu hàng tuần là Ngân hàng TPBank mà em hay dùng thường giới thiệu rất nhiều ưu đãi mới. Em vừa mua sắm tại một số thương hiệu thuộc hệ thống ACFC (Nike, Levi’s, Gap, Calvin Klein…) và được ưu đãi giảm tới 300.000 đồng cho hóa đơn từ 1,5 triệu đồng. Em rất ưng vì vừa săn được rất nhiều đồ đẹp từ brand quốc tế lớn với ưu đãi rất hời!”.

Bạn trẻ yêu công nghệ khác, như Tuấn Anh, lại thường “lên đời” điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử vào dịp cuối năm. “Thứ 7 tuần trước, em vừa sắm iPhone mới và được ưu đãi giảm 500.000 đồng cho đơn hàng từ 8 triệu đồng khi thanh toán tại FPT Shop với thẻ TPBank JCB Cashback”. Được biết, tấm thẻ này cũng mang đến ưu đãi giảm tới 30% (tối đa 500.000 đồng) cho đơn hàng từ 1 triệu đồng khi thanh toán trên trang web của AEON/ứng dụng AEON eShop vào dịp cuối tuần.

Dịp cuối năm, thẻ TPBank JCB Cashback mang đến loạt ưu đãi từ siêu hời dành cho chủ thẻ.

Ngay cả các khoản chi thường nhật trong giai đoạn bận rộn cuối năm cũng được tối ưu với ưu đãi giảm 30% (tối đa 50.000 đồng) cho đơn hàng từ 100.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ TPBank JCB tại trà sữa KOI Thé, cà phê Trung Nguyên; hay giảm tới 50% (tối đa 50.000 đồng) cho các bữa ăn đặt nhanh qua ứng dụng Xanh SM Ngon, Be Food. Thêm vào đó, ưu đãi free upsize cho mọi thức uống, miễn phí một phần đồ ăn tại Starbucks với thẻ TPBank mang lại những khoảnh khắc “xả stress” nhỏ nhưng thường xuyên mỗi ngày.

Mùa Tết cũng là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi dành thời gian bên nhau và khám phá các bộ phim bom tấn tại rạp. Với thẻ TPBank Mastercard FEST, người dùng có thể xem phim tại CGV hoặc Lotte Cinema với mức giá chỉ 95.000 đồng/cặp vé (áp dụng đến hết tháng 12/2025). Còn nếu gu của bạn là thư giãn trong không gian riêng tư tại gia, thẻ FEST cũng mang tới ưu đãi hoàn tiền 20% mỗi tháng (tối đa 200.000 đồng) khi thanh toán các nền tảng giải trí như Spotify, Netflix hay YouTube Premium – vừa giải trí, vừa tiết kiệm.

Di chuyển cuối năm, gần hay xa đều trọn vẹn

Không chỉ đồng hành trong mua sắm và giải trí, các ngân hàng thấu hiểu giới trẻ như TPBank còn hỗ trợ thiết thực cho nhu cầu di chuyển và du lịch trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Sở hữu thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng quốc tế TPBank, khách hàng có thể dễ dàng săn ưu đãi khi đặt vé máy bay, khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng trên ứng dụng Traveloka, Agoda, Klook hay Trip.com, với mức giảm lên đến 1 triệu đồng để chuyến đi bắt đầu bằng sự háo hức thay vì nỗi lo chi phí.

Ngay trong thành phố, việc đi lại hàng ngày cũng trở nên tiết kiệm hơn khi thanh toán bằng thẻ TPBank Visa Flash 2in1 trên ứng dụng đặt xe Be hoặc Xanh SM sẽ được giảm tới 50% (tối đa 50.000 đồng). Bên cạnh đó, từ nay đến hết tháng 12/2025, chủ thẻ TPBank Visa còn có cơ hội di chuyển hoàn toàn miễn phí trên tuyến Metro Cát Linh – Hà Đông khi thanh toán qua Hanoi Metro App bằng thẻ.

Sở hữu thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng quốc tế TPBank, khách hàng có thể dễ dàng săn ưu đãi di chuyển từ gần đến xa.

Sử dụng thẻ tiện lợi và chi tiêu có kế hoạch

Để việc chi tiêu đáp ứng nhu cầu, nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch tài chính cá nhân, bạn hãy nhớ những mẹo nhỏ sau để trải nghiệm thêm hoàn hảo.

Hãy sử dụng các tính năng thống kê chi tiêu trên tài khoản, cũng như các tính năng quản lý thẻ trên app ngân hàng, để theo dõi chi tiêu hiệu quả. Hiện nay, App TPBank đã phục vụ hầu hết các tính năng quản lý thẻ, bao gồm kiểm tra hạn mức thẻ, kiểm tra lịch sử giao dịch, cài đặt hạn mức giao dịch, thanh toán thẻ… thuận tiện cho người dùng có thể thao tác bất cứ lúc nào.

Nhu cầu dồn dập cuối năm khiến giá trị chi tiêu trong tháng của người trẻ tăng vọt tại một thời điểm. Lúc này, bạn có thể sử dụng tính năng trả góp 0% linh hoạt, đặc biệt là với các khoản chi tiêu lớn, để giảm gánh nặng, và chia nhỏ mức chi tiêu trong vòng 3 tháng, 6 tháng… tiếp theo.

Và đừng quên thanh toán thẻ đúng hạn để hạn chế phát sinh phí phạt. Duy trì lịch sử tín dụng tốt (bao gồm cả thẻ và các sản phẩm ví điện tử, ví trả sau…), bạn cũng sẽ có cơ hội được cấp thêm hạn mức chi tiêu cũng như được thêm đặc quyền ưu đãi từ phía ngân hàng.

Giữa không khí lễ hội và thời điểm chuyển giao của năm cũ – năm mới, những ưu đãi thiết thực hay những trải nghiệm chi tiêu đúng nhu cầu cũng góp phần xoa dịu cái hối hả của những ngày cuối năm. Hãy tận dụng tối đa các ưu đãi để chi tiêu thông minh, đón năm mới với những trải nghiệm tuyệt vời và đầy ắp nụ cười nhé!