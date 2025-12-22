PV GAS CNG khẳng định vị thế tăng trưởng và dấu ấn mở rộng thị trường tại khu vực Tây Nam Bộ

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn tăng trưởng tích cực và chuyển động chiến lược rõ nét của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, thể hiện đồng thời qua KQSXKD, năng lực quản trị minh bạch và những bước đi bài bản trong mở rộng thị trường khí sạch.

Ngày 03/12/2025, PV GAS CNG vinh dự được xướng tên tại hạng mục “Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm phi tài chính” trong khuôn khổ Lễ trao giải Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết năm 2025 (Vietnam Listed Company Awards – VLCA) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Tài chính – Đầu tư phối hợp tổ chức.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực nâng cao chất lượng công bố thông tin, thể hiện tính chuyên nghiệp, minh bạch và khả năng giải trình rõ ràng của doanh nghiệp trước cổ đông và thị trường.

Điểm nổi bật của báo cáo thường niên năm nay nằm ở tính hữu ích của thông tin, sự kết nối chặt chẽ giữa chiến lược, vận hành và kết quả kinh doanh, được đánh giá qua quy trình chấm chọn nghiêm ngặt với sự tham gia của các chuyên gia độc lập, các đơn vị kiểm toán Big4 soát xét độc lập trước khi HoSE và HNX thẩm định lần cuối.

PV GAS CNG lọt top 20 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành phi tài chính tại Lễ trao giải VLCA

Bức tranh kinh doanh năm 2025 của PV GAS CNG tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi doanh thu các quý tăng trưởng liên tục, phản ánh sự ổn định trong thị trường và hiệu quả điều hành. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt sản lượng hơn 239 triệu Sm³ khí, vượt 15% kế hoạch cùng kỳ. Doanh thu đạt trên 3.100 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 86% mục tiêu cả năm, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 80 tỷ đồng, tiệm cận kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, ngày 06/12/2025, PV GAS CNG vinh dự được Viện Phát triển Sáng Chế và Đổi mới Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á trao tặng giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025” (Vietnam Top Brands 2025). Giải thưởng là minh chứng cho những nỗ lực vượt bậc của PV GAS CNG khẳng định vị thế đơn vị hàng đầu về cung cấp khí thiên nhiên nén (CNG) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam.

Đại diện PV GAS CNG nhận giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025”

Song song với tăng trưởng tài chính và nhận nhiều giải thưởng uy tín, PV GAS CNG tiếp tục mở rộng dấu ấn tại thị trường khí sạch, đặc biệt tại khu vực Duyên hải Tây Nam Bộ. Mới đây, Công ty đã chính thức cấp LNG cho Nhà máy Gạch men Cát Tường thuộc Tổng công ty đầu tư Hà Thanh (Hà Thanh Group) tại Khu công nghiệp Trần Đề (xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ).

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng xanh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

PV GAS CNG thi công dự án cấp khí LNG cho Nhà máy Gạch men Cát Tường

Trước đó, từ tháng 8/2022, Hà Thanh Group đã hợp tác với PV GAS CNG trong việc sử dụng khí CNG tại nhà máy gạch men ở Đồng Tháp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm phát thải carbon. Đến tháng 6/2024, hai bên tiếp tục triển khai mô hình cấp khí LNG nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu ổn định, linh hoạt và tối ưu chi phí, qua đó vận hành song song hai nguồn khí CNG và LNG cho toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Quy mô nhà máy gạch men và trạm cấp CNG – LNG tích hợp tại Nhà máy Gạch men Hà Thanh Đồng Tháp

Thành công từ mô hình này đã tạo cơ sở để Hà Thanh Group tiếp tục lựa chọn PV GAS CNG làm đối tác cung cấp LNG cho Nhà máy Gạch men Cát Tường, dự án được kỳ vọng trở thành nhà máy gạch men có quy mô lớn nhất khu vực Duyên hải Tây Nam Bộ. Trong giai đoạn đầu, PV GAS CNG đã đầu tư hệ thống trạm LNG hiện đại với các bồn chứa, đường ống và thiết bị an toàn đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm công suất cấp khí khoảng 1,8 triệu Sm³ mỗi tháng.

Dự án được triển khai từ giữa tháng 8/2025 và chỉ sau hơn ba tháng thi công, PV GAS CNG đã hoàn tất công tác đầu tư, chính thức cấp khí LNG vào ngày 20/11/2025, đáp ứng đúng tiến độ vận hành của nhà máy.

Trạm cấp khí LNG Cát Tường sau khi hoàn thành

Việc dự án hoàn thành đúng kế hoạch diễn ra trong bối cảnh khu vực Trần Đề được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long theo quy hoạch phát triển vùng đến năm 2050.

Trong bức tranh đó, việc PV GAS CNG sớm hiện diện và triển khai thành công dự án LNG tại Nhà máy Cát Tường được xem là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề mở rộng hệ sinh thái khí sạch và gia tăng thị phần tại khu vực Tây Nam Bộ trong thời gian tới.

Phối cảnh dự án tích hợp CNG-LNG của nhà máy Cát Tường khi nâng công suất sản xuất ở các giai đoạn kế tiếp

Năng lực triển khai nhanh chóng, đồng bộ từ đầu tư hạ tầng đến vận hành cấp khí đã tiếp tục khẳng định thế mạnh cốt lõi của PV GAS CNG. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp trọn gói giải pháp khí sạch, Công ty hiện đang phục vụ gần 200 khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất hàng đầu trong nước.

Bên cạnh đó, hệ thống xe bồn CNG/LNG chuyên dụng, mạng lưới trạm nén tại hai miền với tổng công suất khoảng 500 triệu Sm³ mỗi tháng, cùng nguồn LNG ổn định từ Kho cảng LNG Thị Vải thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đã tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho PV GAS CNG trong các dự án yêu cầu nguồn khí liên tục, ổn định và quy mô lớn.

Với nền tảng quản trị minh bạch, kết quả kinh doanh tích cực và chiến lược phát triển thị trường bài bản, PV GAS CNG đang từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp khí sạch tại Việt Nam, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, hiệu quả và dài hạn.