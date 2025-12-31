SeABank ghi dấu ấn trách nhiệm xã hội tại Vietnam ESG Awards và Tin Dùng Việt Nam 2025

Đây là dấu ấn mới trong việc thực thi tiêu chí Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG), đặc biệt khẳng định cam kết của SeABank trong việc kiến tạo giá trị bền vững vì một xã hội bình đẳng, thịnh vượng và hạnh phúc.

Dấu ấn mới về ESG

Ngày 22/12/2025, tại Lễ vinh danh Vietnam ESG Awards lần thứ 2 do Báo Dân trí tổ chức, SeABank vinh dự góp mặt trong danh sách 32 doanh nghiệp xuất sắc nhất được xướng tên. Theo đó, Ngân hàng là một trong 6 doanh nghiệp được vinh danh trong hạng mục Xã hội (S), chiến thắng với danh vị “Ngân hàng tiêu biểu lan tỏa giá trị ESG tới cộng đồng”.

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do Báo Dân trí khởi xướng, đây là một trong những giải thưởng chuyên sâu nhằm tôn vinh doanh nghiệp thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn ESG. Năm 2025, bộ tiêu chí chấm giải được chuẩn hóa theo chiều sâu, hướng đến đo lường tác động thực tế mà doanh nghiệp tạo ra thông qua các chỉ tiêu, kết quả đạt được và cơ chế giám sát đi kèm.

Trước đó, sản phẩm thẻ Visa SeASoul 2in1 của SeABank đã được Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy - Vietnam Economic Times) vinh danh trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong 2025 của Chương trình Tin Dùng Việt Nam. Đây là chương trình thường niên do VnEconomy khởi xướng từ năm 2006, nhằm tôn vinh các sản phẩm dịch vụ chất lượng, xây dựng thị trường tiêu dùng bền vững. Mùa giải năm 2025 với chủ đề “Giá trị chất - Niềm tin thật” nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc kiến tạo giá trị thực và xây dựng niềm tin dài hạn với khách hàng. Đây là lần thứ 10 SeABank được ghi nhận tại giải thưởng uy tín này, khẳng định uy tín và niềm tin thị trường đối với thương hiệu Ngân hàng.

Bền bỉ thực thi trách nhiệm xã hội

Với tầm nhìn “Đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu”, SeABank kiên định theo đuổi chiến lược bền vững với trọng tâm ESG, trong đó trách nhiệm xã hội là một trụ cột quan trọng. Ngân hàng đã triển khai nhiều sáng kiến và chương trình hiệu quả nhằm kiến tạo và lan tỏa giá trị bền vững tới khách hàng, CBNV và mỗi cá nhân trong xã hội, góp phần xây dựng xã hội bình đẳng, hạnh phúc và thịnh vượng bền vững theo 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Với khách hàng, SeABank phục vụ theo phân khúc nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu, gia tăng lợi ích và đồng hành mang lại giá trị kinh tế bền vững. Tiêu biểu, sản phẩm thẻ Visa SeASoul 2in1 do SeABank và ca sĩ Mỹ Tâm phát hành, được phát triển theo xu hướng tài chính hiện đại gắn với phong cách sống được cá nhân hóa, đáp ứng đồng thời nhu cầu thanh toán, quản lý chi tiêu và trải nghiệm tinh thần của khách hàng, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn thông qua tính năng từ thiện và truyền đi thông điệp “Tri Ân trọn vẹn - Kết nối thật Tâm”.

Bên cạnh đó, Ngân hàng tập trung thúc đẩy tài chính toàn diện cho các nhóm khách hàng nữ, doanh nghiệp do nữ làm chủ, doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ tiếp cận tài chính, từ đó thúc đẩy môi trường kinh doanh bình đẳng và nâng cao quyền năng kinh tế, hướng tới nền kinh tế bền vững, bình đẳng.

Đối với CBNV, SeABank chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng trong môi trường làm việc tôn trọng, nhân văn và bình đẳng, với hệ thống chính sách nhân sự minh bạch, đãi ngộ cạnh tranh và lộ trình phát triển nghề nghiệp được chuẩn hóa theo tư vấn của đối tác quốc tế Mercer – Talentnet. Nhằm khích lệ tinh thần và tạo sự gắn kết tập thể, SeABank cũng phát triển văn hóa doanh nghiệp theo hướng gắn kết và nhân văn, đặt mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu về văn hóa tổ chức. Với nhiều chương trình gắn kết nội bộ đa dạng và môi trường làm việc tích cực, tỷ lệ CBNV hài lòng khi làm việc tại SeABank đạt 90,37%, đồng thời 90,5% CBNV dự định tiếp tục gắn bó với Ngân hàng trong ít nhất hai năm tới.

Nhằm lan tỏa giá trị tới cộng đồng xã hội, SeABank phát huy nét văn hóa “vì cộng đồng” trên toàn hệ thống với hoạt động thường xuyên của 4 quỹ từ thiện nội bộ, bao gồm: Quỹ khuyến học SeADreams, Quỹ vì môi trường SeAGreen, Quỹ bảo an SeALove và Quỹ từ thiện SeASmile. Đó là hành trình bền bỉ nơi tình yêu thương sẻ chia cùng những giá trị nhân văn được lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng xã hội, gần 250 tỷ đồng được trao đi, hơn 1 triệu cây xanh đã được trồng, hơn 1.800 mái ấm được xây mới và sửa chữa, gần 220 em nhỏ được nuôi dưỡng đến trường, hàng chục ngàn món quà được trao tặng… Những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn và tính lan tỏa được SeABank triển khai có định hướng và mục tiêu cụ thể, mang lại giá trị thiết thực cho nhiều khía cạnh trong xã hội như: xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái...

Việc đồng thời được vinh danh tại Vietnam ESG Awards và Tin Dùng Việt Nam 2025 đã khẳng định nỗ lực bền bỉ của SeABank trong thực thi ESG, đặc biệt là trụ cột Xã hội (S). Tiếp sức bởi niềm tin của thị trường và khát vọng lan tỏa giá trị tới khách hàng cũng như toàn thể cộng đồng, SeABank sẽ tiếp tục kiên định phát triển bền vững lấy con người và cộng đồng làm trung tâm, hướng đến một xã hội bình đẳng - thịnh vượng - hạnh phúc.