STPower hoàn thành Lễ ký kết chiến lược kinh doanh 2026

Yến Linh

Khép lại năm 2025, STPower đã tổ chức thành công Lễ ký kết kế hoạch sản xuất – kinh doanh 2026 tại văn phòng công ty.

Không chỉ là hoạt động nội bộ, chương trình còn thể hiện rõ chiến lược quản trị hiện đại mà STPower đang theo đuổi đó là điều hành bằng mục tiêu, vận hành bằng cam kết và phát triển dựa trên trách nhiệm của cá nhân trong tổ chức.

Thành tựu và thách thức

STPower khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn rõ nét:

- Chất lượng sản phẩm được nâng cao, tiếp tục chuẩn hóa các tiêu chí kỹ thuật và an toàn;

- Củng cố hệ thống sản xuất và quản trị, hoàn thiện quy trình vận hành;

- Nâng cao giá trị thương hiệu, định vị uy tín trên thị trường;

- Mở rộng hợp tác, tham gia nhiều dự án quan trọng trên cả nước;

Song song với những thành tựu, STPower cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức cần vượt qua, nhất là tối ưu quy trình, tinh gọn nhân lực hơn để nâng cao hiệu suất tổng thể.

“Tinh thần dám nhìn nhận – dám thay đổi – dám hoàn thiện là động lực để STPower bước vào năm 2026 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao hơn”, Tổng Giám đốc STPower nhấn mạnh.

Một góc làm việc tại nhà máy STPower.
Ký kết chiến lược – Trách nhiệm xuyên suốt từ lãnh đạo đến từng nhân sự

Trong khuôn khổ buổi Lễ ký kết Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh 2026, các Giám đốc Khối đã ký kết cam kết chiến lược với Tổng Giám đốc, thể hiện trách nhiệm ở cấp điều hành. Đồng thời, nhân sự các khối tiếp tục ký kết cam kết thực thi với Giám đốc Khối, cụ thể hóa mục tiêu thành hành động.

Mô hình ký kết theo “trục trách nhiệm” này giúp:

- Ràng buộc cam kết bằng hành động cụ thể

- Tăng tính minh bạch trong quản trị

- Gắn trách nhiệm với từng vị tríĐảm bảo chiến lược không chỉ tồn tại trên văn bản mà thực sự đi vào triển khai thực tế

Đây không chỉ là nghi thức mà còn là minh chứng rõ nét về văn hóa kỷ luật, tính chuyên nghiệp và tinh thần chủ động mà STPower kiên định xây dựng.

Ông Phan Trung Kiên - Giám đốc Khối Kinh doanh thực hiện ký kết với Tổng Giám đốc Phan Công Tuấn.
TÂM – TIẾN – TẠO: Kim chỉ nam cho hành trình 2026

Bước vào năm 2026, STPower tiếp tục tái khẳng định ba giá trị cốt lõi: TÂM - TIẾN – TẠO.

Ba giá trị này sẽ xuyên suốt mọi hoạt động của doanh nghiệp: từ quản trị, sản xuất, kinh doanh đến phát triển con người, trở thành nền tảng để STPower nâng cao chuẩn mực chất lượng và khẳng định vị thế mạnh mẽ hơn trên thị trường.

Đại diện Ban lãnh đạo tiếp tục nhấn mạnh ba giá trị cốt lõi “Tâm – Tiến – Tạo”.
2026 - Năm của quyết tâm và hành động

Lễ ký kết Chiến lược Kinh doanh 2026 không chỉ thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc của STPower, mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết, sự thống nhất mục tiêu và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Với nền tảng đã được xây dựng trong những năm qua, cùng cam kết mạnh mẽ từ đội ngũ lãnh đạo và toàn thể nhân sự, STPower tin tưởng sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp bằng chất lượng – trách nhiệm – sự tử tế, tiếp tục viết nên hành trình phát triển vững chắc trong năm 2026.

Tập thể STPower tại Lễ Ký kết.
Về STPower

STPower là đơn vị sản xuất tủ điện trung – hạ thế, thang máng cáp và các sản phẩm cơ điện hàng đầu tại Việt Nam. Doanh nghiệp sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng quy trình quản trị chất lượng bài bản. Các sản phẩm của STPower đạt chuẩn kỹ thuật quốc tế và đã được chứng nhận bởi nhiều tổ chức uy tín, đồng hành cùng nhiều dự án trọng điểm trên toàn quốc.Không chỉ chú trọng năng lực kỹ thuật, STPower còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp kỷ luật – trách nhiệm – sáng tạo, hướng đến phát triển bền vững và mang lại giá trị thực cho khách hàng, đối tác và xã hội.

